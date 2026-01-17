Manifestantes anti-ICE persiguen a activistas de extrema derecha superados en número en manifestación de Minneapolis [ENG]

Cientos de manifestantes anti-ICE en Minneapolis persiguieron a un pequeño grupo de activistas de extrema derecha que habían prometido marchar en un barrio donde viven muchos inmigrantes el sábado...
Cuando asesinaron a los seguratas de Amanecer Dorado en Grecia ahí empezó su caída. Mientras son ellos los únicos que reparten hostias todo bien, pero cuando les revientan los hocicos entonces reculan. Ahora que disfruten de las hostias que tanto les gusta.
persiguenahuyentan.
