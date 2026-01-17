edición general
69 meneos
596 clics

Manifestantes anti-ICE persiguen a activistas de extrema derecha superados en número en manifestación de Minneapolis [ENG]

Cientos de manifestantes anti-ICE en Minneapolis persiguieron a un pequeño grupo de activistas de extrema derecha que habían prometido marchar en un barrio donde viven muchos inmigrantes el sábado...

| etiquetas: ice , minneapolis , jake lang , extrema derecha
40 29 0 K 381 actualidad
13 comentarios
40 29 0 K 381 actualidad
Comentarios destacados:      
cocolisto #3 cocolisto
Alguien apuntó que "la comodidad de ser racista en las redes sociales puede no funcionar tan bien en las calles".
12 K 136
#4 soberao
Es el único idioma que entienden.
Cuando asesinaron a los seguratas de Amanecer Dorado en Grecia ahí empezó su caída. Mientras son ellos los únicos que reparten hostias todo bien, pero cuando les revientan los hocicos entonces reculan. Ahora que disfruten de las hostias que tanto les gusta.
8 K 84
#1 cajadecartonmojada
#0 persiguen ahuyentan.
6 K 70
Orgfff #2 Orgfff *
#1 toda la razón! Grandioso ver al vito quiles norteamericano echado a patadas de Minneapolis.

x.com/ultras_antifaa/status/2012620868921303368?s=48&t=17-z8nk-nkz
3 K 32
ansiet #7 ansiet
#2 pocas patadas veo yo pa las que merecen.
2 K 25
BlackDog #12 BlackDog
#2 Que tiene de grandioso que le abran la cabeza a un tío que por tu comparación, se dedica a hacer preguntas?
0 K 7
vendex #9 vendex
Que durante el siglo pasado el mundo entero tuviera que acabar con el fascismo con violencia no fue por gusto, sino por necesidad. Con esta gente es lo único que funciona porque su única intención es que acabemos en campos de concentración, sean del ICE o de las SS.
5 K 64
#10 baronluigi
"Les persiguen solo porque piensan diferente".

:troll:
2 K 27
Razorworks #6 Razorworks
Vaya vaya vaya... así que parece que los fascistas lo único que entienden es la violencia, ¿no?. Quien lo iba a decir...
1 K 19
ixo #8 ixo
Que el miedo cambie de bando. 8-D
2 K 19
Daftglint #5 Daftglint
A ver si colapsa ya el país
2 K 12
lvalin #11 lvalin
Vito, calienta que sales...
0 K 10
#13 MajorBonner
Le intentaron apuńalar? No se lo cree ni el.
0 K 6

menéame