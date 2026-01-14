Manifestante contra ICE queda ciego por disparo de agente federal durante protesta en Santa Ana [ENG]  

Un manifestante recibió un impacto en la cara con un proyectil disparado por un agente federal a corta distancia durante una protesta en el sur de California, lo que le dejó ensangrentado y con heridas graves, según el vídeo y los testimonios de compañeros manifestantes y familiares el martes. La concentración del viernes frente al edificio federal de inmigración en la ciudad de Santa Ana se convocó en respuesta al tiroteo mortal de Renee Good en Minneapolis a manos de un agente federal.