Manifestante contra ICE queda ciego por disparo de agente federal durante protesta en Santa Ana [ENG]  

Un manifestante recibió un impacto en la cara con un proyectil disparado por un agente federal a corta distancia durante una protesta en el sur de California, lo que le dejó ensangrentado y con heridas graves, según el vídeo y los testimonios de compañeros manifestantes y familiares el martes. La concentración del viernes frente al edificio federal de inmigración en la ciudad de Santa Ana se convocó en respuesta al tiroteo mortal de Renee Good en Minneapolis a manos de un agente federal.
| etiquetas: manifestante , disparo , ice , ciego
Tantos como en las SS o en la Falange por lo menos.
No puede quejarse, cuando te encuentras con la gestapo no tienes pq salir vivo
O sea, te pones, desarmado, a chillar y a protestar delante de una manada de gorilas con fusiles y pistolas, a los que les caes como una patada en los huevos y tienen permiso del Estado para tirar... ¿y crees que va a pasar el qué, exactamente?
La siguiente oportunidad para quienes no pudieron ir a despacharse a gusto matando palestinos.
THE WIRE
Lo que se mueren de ganas de poder entrar asako en un barrio de negros y pobres y dejarlo lleno de cadáveres.