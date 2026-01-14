edición general
Manifestante contra ICE queda ciego por disparo de agente federal durante protesta en Santa Ana [ENG]

Un manifestante recibió un impacto en la cara con un proyectil disparado por un agente federal a corta distancia durante una protesta en el sur de California, lo que le dejó ensangrentado y con heridas graves, según el vídeo y los testimonios de compañeros manifestantes y familiares el martes. La concentración del viernes frente al edificio federal de inmigración en la ciudad de Santa Ana se convocó en respuesta al tiroteo mortal de Renee Good en Minneapolis a manos de un agente federal.

#1 Juantxi
Lo hemos visto otra vez en videograbación, es increíble la panda de asesinos que componen el ICE.
Tantos como en las SS o en la Falange por lo menos.
security_incident #2 security_incident
Fucking bitch
ostiayajoder #3 ostiayajoder
Al menos esta vivo....

No puede quejarse, cuando te encuentras con la gestapo no tienes pq salir vivo
Supercinexin #7 Supercinexin
Hace ya muchos años que no entiendo a ésta gente que se pone delante de las fuerzas de seguridad, y menos de milicias fascistas como el ICE, a hacer supuestamente ¿el qué, exactamente?

O sea, te pones, desarmado, a chillar y a protestar delante de una manada de gorilas con fusiles y pistolas, a los que les caes como una patada en los huevos y tienen permiso del Estado para tirar... ¿y crees que va a pasar el qué, exactamente?
#6 pirat *
Se van a divertir cuando subnormales del fúmbol vayan próximamente a ofrecerse como diana en el tiro al pato extranjero.
La siguiente oportunidad para quienes no pudieron ir a despacharse a gusto matando palestinos.
#8 Leon_Bocanegra
Seguro que es culpa suya por intentar atropellar al agente del ICE ... O vete a saber que mierda se inventarán los derecharras de meneame para justificarlo.
Fj_Bs #4 Fj_Bs
No tienen cojo ...nes de ir a Baltimore donde hay cantidad de armas de fuego y barriadas llenas de drogadictos estilo serie
THE WIRE
Supercinexin #5 Supercinexin
#4 ¿No tienen cojones? Trump se ha gastado decenas de miles de millones en armarlos hasta los dientes y son todo fascistas y paramilicos.

Lo que se mueren de ganas de poder entrar asako en un barrio de negros y pobres y dejarlo lleno de cadáveres.
