edición general
5 meneos
12 clics
"Mamá, ¿por qué yo no puedo ser dictadora?". Claves del oficio más machista del mundo

"Mamá, ¿por qué yo no puedo ser dictadora?". Claves del oficio más machista del mundo

Si uno escribe en Google '¿Pueden las mujeres ser dictadoras?', los resultados de la búsqueda son esclarecedores: 'Secretos de alcoba del siglo XX', 'Las esposas de los dictadores' o 'Enamoradas de los hombres más despiadados del mundo'. La profesión de tirano ha estado casi siempre reservada exclusivamente a los hombres. Las esferas de poder han sido coto privado masculino y los dictadores muchas veces han tomado el control dando un golpe de Estado impulsándose en el ejército. La última ola de feminismo cuestiona cualquier...

| etiquetas: dictadores , dictadoras , totalitarismo
4 1 1 K 66 politica
10 comentarios
4 1 1 K 66 politica
#1 Beltza01
La Paca no era mujer?
3 K 46
Dene #5 Dene
Siempre se decía que la mujer de Ceaucescu mandaba mas que el, y que era una HdP mayúscula
2 K 42
Findeton #2 Findeton
Absurdo artículo. ¿Qué será lo siguiente, buscar igualdad en el número de asesinos en serie?
2 K 39
#8 Toponotomalasuerte
#2 absurdo es ver cómo os ofende a algunos hablar de determinadas cosas.
Es una curiosidad. Una efemérides. La pregunta es por qué te ofende. Si fuera de jugadores de golf te la pelaria, no lo dudes.
0 K 10
Findeton #9 Findeton
#8 Por qué me iba a ofender xD Por otra parte, ahí está Delcy Rodríguez, dictadora actual de Venezuela.
0 K 9
allaquevamos #3 allaquevamos
Maldito techo de cristal. :troll:
2 K 33
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
Los dictadores, por lo general, llegan por medio del uso del ejercito.

Y, aunque sabemos que son las mujeres las que mas sufren en la guerra, es raro historicamente no solo que las mujeres fuesen soldados sino que, ademas, llegasen a puestos altos dentro del ejercito.
1 K 33
#10 Tunguska08Chelyabinsk13
#7 Normal, tiene que reponer la tropa. Si matas a las mujeres jóvenes, no hay reposición. Por lo menos, hasta hace poco.
0 K 12
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
jopeta! es como cuando te cruzas con algunas diciendo que las mujeres "matan mejor" o que son mas "inteligentes para asesinar" sin que sen den cuenta que eso es una gran bandera de aviso de "loca del coño" :popcorn:
1 K 23

menéame