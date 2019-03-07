"Mamá, ¿por qué yo no puedo ser dictadora?". Claves del oficio más machista del mundo

Si uno escribe en Google '¿Pueden las mujeres ser dictadoras?', los resultados de la búsqueda son esclarecedores: 'Secretos de alcoba del siglo XX', 'Las esposas de los dictadores' o 'Enamoradas de los hombres más despiadados del mundo'. La profesión de tirano ha estado casi siempre reservada exclusivamente a los hombres. Las esferas de poder han sido coto privado masculino y los dictadores muchas veces han tomado el control dando un golpe de Estado impulsándose en el ejército. La última ola de feminismo cuestiona cualquier...
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Es una curiosidad. Una efemérides. La pregunta es por qué te ofende. Si fuera de jugadores de golf te la pelaria, no lo dudes.
Y, aunque sabemos que son las mujeres las que mas sufren en la guerra, es raro historicamente no solo que las mujeres fuesen soldados sino que, ademas, llegasen a puestos altos dentro del ejercito.
www.lavanguardia.com/internacional/20251103/11226592/presidenta-tanzan
www.amnistia.org/en/news/2025/06/28990/tanzania-el-presidente-del-part