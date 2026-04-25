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Madrid combate la crisis de la vivienda con un plan de crecimiento equivalente a meter Zaragoza o Sevilla dentro de la capital

El proyecto de Almeida para densificar la ciudad dispararía hasta 300.000 las casas de los nuevos desarrollos del sur, y de 327.000 a 800.000 el número de sus potenciales vecinos

| etiquetas: vivienda , madrid , almeida
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