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Madrid combate la crisis de la vivienda con un plan de crecimiento equivalente a meter Zaragoza o Sevilla dentro de la capital
El proyecto de Almeida para densificar la ciudad dispararía hasta 300.000 las casas de los nuevos desarrollos del sur, y de 327.000 a 800.000 el número de sus potenciales vecinos
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