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Madrid abre un nuevo colegio para ricos mientras la educación pública agoniza: “La máxima expresión del tanto tienes, tanto vales”

La ‘jet set’ ha encontrado en Madrid un espacio de exclusividad a nivel educativo. Ahora mismo, hay al menos diez colegios que muy pocas personas se pueden permitir pagar; el curso en nueve de ellos está por encima de los 20.000 euros. Todo a la vez que la educación pública agoniza. El Partido Popular pone una alfombra roja a las élites, mientras que los servicios básicos para una educación en condiciones a veces no llegan a la mayoría Social.

| etiquetas: madrid , colegio , élites
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4 comentarios
3 1 1 K 31 actualidad
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Que bien sienta una ración de libertad de buena mañana
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Feindesland #2 Feindesland *
¿Cómo que lo abre Madrid?
¿No es privado?
¿Se va a pagar con dinero público o me he perdido algo?
o_o
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FunFrock #3 FunFrock
Los colegios privados pagan impuestos y contratan personal
Asia son más recursos por gente q paga la educación 2 veces
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#4 To_lo_loco
A mi me parece bien que los caminos del liberalismo puedan encontrar sus espacios.

Un buen colegio donde se puedan hacer secuestros individuales, en grupo, en masa. Y si todo sale mal. Una pena.

Es un “win to win”.

La estupidez de la segregación y las consecuencias de la desigualdad genera monstruos. Traer políticas y personas que fomenta eso que ha fracasado en otros sitios debería generar la expulsión inmediata y la confiscación de los bienes.
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menéame