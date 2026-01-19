Madres ucranianas protegen a sus hijos del frío ante los cortes de energía y ataques rusos

la mayoría de los hogares solo tienen electricidad entre 10 y 12 horas al día. Por la noche las temperaturas descienden hasta los 17 grados bajo cero. Las familias ucranianas con niños pequeños luchan contra los continuos cortes de electricidad y calefacción en medio de un frío intenso, mientras tratan de proteger a los más vulnerables del impacto acumulado de los ataques rusos.
Es como si Marruecos invadiera el levante y nosotros no cortamos el trasvase Jucar Segura
Ucraniana - Es horrible, solo tenemos electricidad entre 10 y 12 horas al día
Gazatí - Já, electricidad, menudo lujo, nosotras no tenemos ni líneas eléctricas.
Ucraniana - Y aunque el suministro de gas ruso permanece estable pasamos frío.
Gazatí - Ja, gas, enchufados. Nosotros tenemos gas pero no nos dejan extraerlo ni usarlo, cocinamos y nos calentamos con maderas… » ver todo el comentario
Que Putin es muy malo, vaya.
Que mandemos más armas a Ucrania, en definitiva.
¿No sé dan cuenta que en Rusia, con toda seguridad, tienen el mismo puto titular cambiando la nacionalidad y echando la culpa a uno de los ataques de Ucrania?
Esto es la pura definición de sensacionalismo, ya que SÓLO busca apelar a las emociones.
Más que nada, porque sin excepción, todos los que toman decisiones geopolíticas, primero la toman por sus intereses, y luego buscan la justificación de bien, mal o moral.
Entonces, aunque "pueda dar ascazo" prefiero no ser un gilipollas que me crea la justificación y no vea lo que de verdad hacen.
Y me repele Putin, entre otras muchas cosas, por invadir un país con los muertos que eso significa. No quiero que gane Rusia. Querría que fuese diferente y fuese puente para hacer una unión comercial euroasiática. Pero eso con un ultraconservador imperialista como Putin, no se puede.