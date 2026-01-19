edición general
Madres ucranianas protegen a sus hijos del frío ante los cortes de energía y ataques rusos

la mayoría de los hogares solo tienen electricidad entre 10 y 12 horas al día. Por la noche las temperaturas descienden hasta los 17 grados bajo cero. Las familias ucranianas con niños pequeños luchan contra los continuos cortes de electricidad y calefacción en medio de un frío intenso, mientras tratan de proteger a los más vulnerables del impacto acumulado de los ataques rusos.

Pertinax #3 Pertinax *
#2 En que es un país invadido a sangre y fuego. Sufriendo penalidades, asesinados y maltratados a todos los niveles por Rusia.

#4 PendergastAloysius
#3 Ah vale, en ese caso votaré duplicada o cansina, ya han llegado a portada miles de noticias con esa información.

Pertinax #5 Pertinax *
#4 No necesitabas excusas. El neofascio nunca las ha necesitado. Sois tan parecidos a Trump que ni os dais cuenta.

#7 PendergastAloysius
#5 Solamente me pregunto si a esas madres que tuvieron que criar a sus hijos durante años en sótanos gracias a las bombas ucranianas también las tildas de heroínas o no.

Pertinax #9 Pertinax *
#7 No te quepa la menor duda. El ejército ruso siempre debió mantenerse en su puta casa. Las víctimas siempre son las mismas, y en la invasión rusa se cuentan por centenares de miles. Son escoria.

#12 PendergastAloysius
#9 ¿Y como llevas eso de defender a muerte al agresor de tales heroínas? No digo que no puedas soltar tus soflamas sobre Rusia, faltaría más, pero viendo tus reacciones a lo que percibes como ataques a Ucrania, de verdad que me cojea la cosa.

Pertinax #15 Pertinax
#12 Pues no veo dónde ves el cojeo. Rusia ha invadido un país con masacres como Bucha. Yo lo veo claro cristalino.

#19 PendergastAloysius
#15 Pero el otro lado también comete barbaridades, desde hace muchos años, ha bombardeado civiles, destruido infraestructura y cortado el agua a poblaciones enteras, no entiendo por que merecen, ya no solo ese trato de favor, sino ingentes cantidades de armas y dinero. Me sigue cojeando.

Pertinax #21 Pertinax *
#19 Quizás te cojea porque aún no te has enterado de que el conflicto del Donbás lo inició también Rusia y su ejército de hombrecillos verdes.

#22 El_dinero_no_es_de_nadie
#19 Rusia invadió Crimea y pretendes que Ucrania siga trasvasado agua a Crimea?

Es como si Marruecos invadiera el levante y nosotros no cortamos el trasvase Jucar Segura

luiggi #24 luiggi
#19 desde qué año? 2014 que es cuando Rusia invade crimea y el Dombas? Te recuerdo que toda ucrania vivía en paz hasta la invasión rusa

luiggi #23 luiggi
#7 Si te refieres al sufrimiento de la población civil en 2014, te recuerdo que ese año es en el que Rusia invade el Dombas, que estaba en paz.

Alakrán_ #11 Alakrán_
#4 Ya sabemos que los crímenes de guerra te resultan cansinos.

#16 PendergastAloysius
#11 Lo que gobiernos criminales se hagan entre si me parece cansino, sin duda. Y los voceros que exigen que nos pongamos de un lado en concreto ni te digo.

Alakrán_ #8 Alakrán_
#2 La noticia es que en una de las peores olas de frío que se recuerdan, Rusia ha dejado sin electricidad ni calefacción la capital de Ucrania, lo que viene a ser un crimen de guerra.

#17 PendergastAloysius
#8 Repito, ya han salido a portada noticias sobre el tema, esto simplemente es un relato victimista de lo mismo, en otras palabras, propaganda, y de mal gusto.

Pertinax #1 Pertinax *
Heroínas. Mañana informan de su drama en Diario Red. Mañana, sin falta. Y con Irene petándolo en X.

#2 PendergastAloysius
#1 No entiendo muy bien donde está la información. ¿Las madre de otros lares no son tan buenas? ¿Cual es la noticia?

luiggi #25 luiggi
#1 Yo pondría a dormir a los putinistas de meneame a 15 grados bajo cero ... una sola noche y se vuelven otanistas, seguro!

woody_alien #20 woody_alien
Esto sería para hacer un "Cuatro hombres de Yorkshire" a lo Monty Python - www.youtube.com/watch?v=VKHFZBUTA4k

Ucraniana - Es horrible, solo tenemos electricidad entre 10 y 12 horas al día
Gazatí - Já, electricidad, menudo lujo, nosotras no tenemos ni líneas eléctricas.
Ucraniana - Y aunque el suministro de gas ruso permanece estable pasamos frío.
Gazatí - Ja, gas, enchufados. Nosotros tenemos gas pero no nos dejan extraerlo ni usarlo, cocinamos y nos calentamos con maderas…   » ver todo el comentario

Donal_Trom #6 Donal_Trom
Qué noticia más patética y demagógica.

Que Putin es muy malo, vaya.

Que mandemos más armas a Ucrania, en definitiva.

mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#6 En una guerra, donde ambos bandos atacan infraestructuras energéticas, hablan de madres y niños pasando frío.

¿No sé dan cuenta que en Rusia, con toda seguridad, tienen el mismo puto titular cambiando la nacionalidad y echando la culpa a uno de los ataques de Ucrania?

Esto es la pura definición de sensacionalismo, ya que SÓLO busca apelar a las emociones.

ElBeaver #14 ElBeaver
#10 que ascazo de comentario

mente_en_desarrollo #18 mente_en_desarrollo
#14 Sí, perdona. En geopolítica acostumbro a abstraerme de lo que está bien, está mal o es moral.

Más que nada, porque sin excepción, todos los que toman decisiones geopolíticas, primero la toman por sus intereses, y luego buscan la justificación de bien, mal o moral.

Entonces, aunque "pueda dar ascazo" prefiero no ser un gilipollas que me crea la justificación y no vea lo que de verdad hacen.

Y me repele Putin, entre otras muchas cosas, por invadir un país con los muertos que eso significa. No quiero que gane Rusia. Querría que fuese diferente y fuese puente para hacer una unión comercial euroasiática. Pero eso con un ultraconservador imperialista como Putin, no se puede.

nosomosnaiderl #13 nosomosnaiderl
Tenemos suerte de que en España haya pocos apagones.


