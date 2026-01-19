Madres ucranianas protegen a sus hijos del frío ante los cortes de energía y ataques rusos

la mayoría de los hogares solo tienen electricidad entre 10 y 12 horas al día. Por la noche las temperaturas descienden hasta los 17 grados bajo cero. Las familias ucranianas con niños pequeños luchan contra los continuos cortes de electricidad y calefacción en medio de un frío intenso, mientras tratan de proteger a los más vulnerables del impacto acumulado de los ataques rusos.