Macron anuncia que está en marcha una “misión defensiva” para abrir estrecho de Ormuz

Macron también detalló que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaviones de Francia se desplegarán en el Mediterráneo Oriental y, todo ello, permitirá “atraer y movilizar” a otros países europeos. Respecto al estrecho de Ormuz, el presidente francés matizó que esa misión que debería llevarse a cabo con “países europeos y no europeos” se realizaría “una vez terminase la fase más crítica del conflicto”, sin precisar más detalles....

21 comentarios
Comentarios destacados:        
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
¡VAN A PONER LA BANDERA BLANCA MÁS GRANDE DEL MUNDO!

PD: Cierra la puta boca imbécil que aquí están jugando los mayores.
5 K 82
sotillo #9 sotillo
#5 Cuidado con los insultos que hay niños que se chivan a mamá y te cae un castigo
1 K 24
cocolisto #3 cocolisto
El vendehumos pidiendo casito.Por lo visto va a enviar el portaaviones Charles de Gaulle.¿Sabe que se lo pueden reventar?
4 K 80
sotillo #8 sotillo
#3 Yo preguntaría más cuanto le importa
1 K 29
DocendoDiscimus #15 DocendoDiscimus
#3 Me sabe mal por los marineros franceses, pero... ojalá el Charles de Gaulle tenga que volver con el rabo entre las piernas.
4 K 70
cocolisto #16 cocolisto
#15 Desde luego pobres marineros,pero el cachohierro bien podía ir al fondo del mar con Macron incluido.Cinico mentiroso y servil a partes iguales.
3 K 54
Ripio #17 Ripio
El mierdas este va muy flipao.
1 K 37
loborojo #10 loborojo
Más vale honra sin barcos que barcos sin honra.
1 K 27
#2 dsj
Me suena a que va a ser otro muro que pagaremos los Europeos...

Si es que somos unos paguelas
1 K 23
alpoza #1 alpoza
Suerte, la va a necesitar.
1 K 22
sotillo #7 sotillo
#1 Me da que quiere joder a los suyos y de paso jodernos a todos
1 K 18
wachington #14 wachington *
#1 Ya lo dice la entradilla
Respecto al estrecho de Ormuz, el presidente francés matizó que esa misión que debería llevarse a cabo con “países europeos y no europeos” se realizaría “una vez terminase la fase más crítica del conflicto”, sin precisar más detalles.

Y sobre donde estarán los barcos los próximos días:
Macron también detalló que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaviones de Francia se desplegarán en el Mediterráneo Oriental y, todo ello, permitirá “atraer y movilizar” a otros países europeos.

Es casi una no noticia. Pero aquí se lleva mucho lo de comentar por sensaciones.
1 K 24
#19 Toponotomalasuerte
#1 tú y yo la necesitamos con estos trozos de mierda dirigiendo europa.
0 K 9
pitercio #13 pitercio
Tardará unos días en entrar en el perímetro de rendición, son los que tiene para soltar la bocachancla antes de que le metan un calcetín.
0 K 19
Deviance #18 Deviance
Y Mertz le sigue en la cola de las genuflexiones ante zanahorio.
Que se vayan a tomar por culo.
Ya no cuela. Son muchas veces ya.
0 K 11
Bapho #6 Bapho
Jajaja.
Esto es como el famoso crecimiento negativo aquel, no? Era de Rajoy?
0 K 11
#20 ddomingo
Me temo que la única manera es mediante convoys. Y eso es caro y lento.
0 K 10
Rudolf_Rocker #21 Rudolf_Rocker
Macron trabajo para los Rothschild. Así que sabemos de donde viene todo este ímpetu con el que está actuando últimamente.
0 K 9
dark_soul #4 dark_soul
Yo admitiría apuestas de cuando se rinden y se dan a la retirada
0 K 7

