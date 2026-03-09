Macron anuncia que está en marcha una “misión defensiva” para abrir estrecho de Ormuz

Macron también detalló que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaviones de Francia se desplegarán en el Mediterráneo Oriental y, todo ello, permitirá “atraer y movilizar” a otros países europeos. Respecto al estrecho de Ormuz, el presidente francés matizó que esa misión que debería llevarse a cabo con “países europeos y no europeos” se realizaría “una vez terminase la fase más crítica del conflicto”, sin precisar más detalles....
Y sobre donde estarán los barcos los próximos días:
