Machista y trumpista | La sorprendente valla publicitaria que ha aparecido en Gata, en la Comunidad Valenciana

La gran fotografía de una modelo recostada y que lleva un bikini con la bandera de los EE UU no tiene ningún detalle que dé pistas sobre quién ha colocado el cartel

johel
A ver si va a ser el cartel clasico español muy español de un puticlub o un anuncio de torrente 6 y os rasgando las vestiduras por lo que no es...
cunaxa
Como siempre, menéame promoviendo los contenidos de extrema derecha, por muy irrelevantes que sean.
NPCMeneaMePersigue
Si fuera una imagen de una mujer con burka tendríamos escándalo internacional pero si estados unidos pone carteles, amenaza con reconocer Ceuta y Melilla como parte de Marruecos, invadir Canarias, entonces bien.
vilgeits
#1 Si fuese un tio con unos gallumbos con la bandera americana marcando paquete tambien seria machista.
NPCMeneaMePersigue
#6 no nos callaréis ante la invasión yanki #1
jonolulu
#0 No les hagáis la campaña
Chinchorro
Los que piensan con el nabo también necesitan vallas publicitarias en su idioma.

:troll:
okeil
Eso es cosa de Abeshscahl, ahora va a repartir pulseritas de la bandera USA, y para las jovencitas, bikinis ...
guillersk
Ahora los bikinis también son fachas ? :shit:
aPedirAlMetro
#2 Y la bandera de USA, Trumpista :shit:
