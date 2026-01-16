·
7
meneos
288
clics
Machista y trumpista | La sorprendente valla publicitaria que ha aparecido en Gata, en la Comunidad Valenciana
La gran fotografía de una modelo recostada y que lleva un bikini con la bandera de los EE UU no tiene ningún detalle que dé pistas sobre quién ha colocado el cartel
etiquetas:
valencia
trump
estados unidos
5
2
4
K
37
actualidad
10 comentarios
#5
johel
*
A ver si va a ser el cartel clasico español muy español de un puticlub o un anuncio de torrente 6 y os rasgando las vestiduras por lo que no es...
2
K
36
#4
cunaxa
Como siempre, menéame promoviendo los contenidos de extrema derecha, por muy irrelevantes que sean.
1
K
22
#1
NPCMeneaMePersigue
Si fuera una imagen de una mujer con burka tendríamos escándalo internacional pero si estados unidos pone carteles, amenaza con reconocer Ceuta y Melilla como parte de Marruecos, invadir Canarias, entonces bien.
0
K
20
#7
vilgeits
#1
Si fuese un tio con unos gallumbos con la bandera americana marcando paquete tambien seria machista.
1
K
21
#10
NPCMeneaMePersigue
#6
no nos callaréis ante la invasión yanki
#1
0
K
20
#6
jonolulu
#0
No les hagáis la campaña
0
K
16
#3
Chinchorro
Los que piensan con el nabo también necesitan vallas publicitarias en su idioma.
0
K
11
#9
okeil
Eso es cosa de Abeshscahl, ahora va a repartir pulseritas de la bandera USA, y para las jovencitas, bikinis ...
0
K
10
#2
guillersk
Ahora los bikinis también son fachas ?
0
K
10
#8
aPedirAlMetro
#2
Y la bandera de USA, Trumpista
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
