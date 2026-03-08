Lula anunció que prohibirá los casinos digitales en Brasil: "Destruyen los hogares"

El mandatario recordó que los casinos físicos están prohibidos en Brasil desde hace décadas, por lo que considera un contrasentido que el "juego del vicio" tenga vía libre para entrar en los hogares a través de los dispositivos móviles. Calificó la situación como una emergencia social que genera un endeudamiento sistémico. El objetivo de la medida es impedir que los padres de familia comprometan el patrimonio básico y la alimentación de sus hijos en plataformas de apuestas que operan sin regulaciones estrictas.
No hay mayor indicador de un barrio en exclusión social que ver una casa de juego en alguna calle.
Claramente doloso.
También análogo socialmente a la introducción de la heroína.
Dejando a un lado la chorrada, dificil de implementar al 100%, pero quizás suficiente para reducir significativamente. Nunca entendí bien el interés de un juego de azar puro, que por diseño vas a perder.
Llevo tiempo encontrándome con publicidad de un casino digital de esos y sale Bustamante recomendándolo, si ya de por sí me parecía que el tipo es un capullo y que se le conoce porque había tenido la suerte del siglo, ahora además de capullo me parece chusma, vender miseria por unos euros
Prohibirán en Brasil los casinos online, pero si están en otro país tendrán que bloquear por dominio o por IP. Que le pregunten a los de La Liga qué tan efectivo es.
En algunos campos al menos nos están haciendo falta leyes únicas a nivel mundial, y una especie de "interpol de internet" que se encargue de hacerlas cumplir sin importar las fronteras.