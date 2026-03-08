edición general
37 meneos
30 clics
Lula anunció que prohibirá los casinos digitales en Brasil: "Destruyen los hogares"

Lula anunció que prohibirá los casinos digitales en Brasil: "Destruyen los hogares"

El mandatario recordó que los casinos físicos están prohibidos en Brasil desde hace décadas, por lo que considera un contrasentido que el "juego del vicio" tenga vía libre para entrar en los hogares a través de los dispositivos móviles. Calificó la situación como una emergencia social que genera un endeudamiento sistémico. El objetivo de la medida es impedir que los padres de familia comprometan el patrimonio básico y la alimentación de sus hijos en plataformas de apuestas que operan sin regulaciones estrictas.

| etiquetas: brasil , juego online
31 6 0 K 259 actualidad
19 comentarios
31 6 0 K 259 actualidad
Comentarios destacados:    
salteado3 #1 salteado3
Ójala los prohibieran en España.

No hay mayor indicador de un barrio en exclusión social que ver una casa de juego en alguna calle.
16 K 148
#7 pirat *
#1 Es imperdonable como se ha fomentado introducirnos gratuitamente este problema de ludopatía que no teníamos.
Claramente doloso.
2 K 21
tul #8 tul
#7 lo importante es que florentino se lo lleve calentito
0 K 13
Urasandi #14 Urasandi
#7 No se iban a quedar sin su Eurovegas...
0 K 10
ombresaco #17 ombresaco
#1 #14 #13 habla de online
1 K 29
#16 pirat
#7 Es como inocularte un virus letal.
También análogo socialmente a la introducción de la heroína.
0 K 9
qwe_sin_la_q #12 qwe_sin_la_q
#1 y se crearán mafias en su lugar, lo que hay que hacer es regularlos bien
0 K 9
themarquesito #13 themarquesito
#1 Ningún sitio está a salvo de las casas de apuestas. Al menos aquí en Coruña las he visto en todas partes: el centro, la Ciudad Vieja, Sagrada Familia, Los Mallos, Los Rosales, Cuatro Caminos, Monte Alto... Creo que sólo se libra Ciudad Jardín, y aún así no estoy 100% seguro
0 K 20
#19 Marisadoro *
#1 Ojalá, pero...

Codere pagó 679.000 euros al despacho que fundó Montoro mientras se legislaba a su favor.
www.msn.com/es-es/dinero/economia/codere-pagó-679000-euros-al-despach
Codere reafirma al exministro Rafael Catalá como asesor..
www.economiadigital.es/empresas/codere-rafael-catala-montoro.html
1 K 29
capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿Y las apuestas deportivas online?
1 K 28
ombresaco #3 ombresaco
va a prohibir la bolsa ;) ?

Dejando a un lado la chorrada, dificil de implementar al 100%, pero quizás suficiente para reducir significativamente. Nunca entendí bien el interés de un juego de azar puro, que por diseño vas a perder.
3 K 28
#2 lamarisevadecañas
Ole ahí
0 K 10
DDJ #10 DDJ
"prohibirá los casinos digitales en Brasil: "Destruyen los hogares" "

Llevo tiempo encontrándome con publicidad de un casino digital de esos y sale Bustamante recomendándolo, si ya de por sí me parecía que el tipo es un capullo y que se le conoce porque había tenido la suerte del siglo, ahora además de capullo me parece chusma, vender miseria por unos euros :peineta:
0 K 10
Urasandi #15 Urasandi
#10 y antes el Chojin y otros
0 K 10
starwars_attacks #5 starwars_attacks
a partir de ahora me fijaré.
0 K 8
starwars_attacks #6 starwars_attacks
los protestantes en general no jugamos a esos juegos, creo que la biblia prohibe esos juegos, porque son adictivos precisamente.
0 K 8
ombresaco #9 ombresaco
#6 Todas las abrahámicas, pero no todas se lo toman igual de en serio en todos los aspectos. También estaría prohibido prestar con intereses, y cada 7 años se perdonan las deudas.
0 K 12
anv #11 anv
Yo veo un problema grave: Internet nos ha dado un mundo sin fronteras, que es incompatible con un mundo con gobiernos individuales con leyes individuales.

Prohibirán en Brasil los casinos online, pero si están en otro país tendrán que bloquear por dominio o por IP. Que le pregunten a los de La Liga qué tan efectivo es.

En algunos campos al menos nos están haciendo falta leyes únicas a nivel mundial, y una especie de "interpol de internet" que se encargue de hacerlas cumplir sin importar las fronteras.
0 K 7

menéame