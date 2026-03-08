Lula anunció que prohibirá los casinos digitales en Brasil: "Destruyen los hogares"

El mandatario recordó que los casinos físicos están prohibidos en Brasil desde hace décadas, por lo que considera un contrasentido que el "juego del vicio" tenga vía libre para entrar en los hogares a través de los dispositivos móviles. Calificó la situación como una emergencia social que genera un endeudamiento sistémico. El objetivo de la medida es impedir que los padres de familia comprometan el patrimonio básico y la alimentación de sus hijos en plataformas de apuestas que operan sin regulaciones estrictas.