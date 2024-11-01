edición general
9 meneos
27 clics
Un lucense consigue que la justicia le permita quitar el apellido a sus dos hijos tras descubrir que no es el padre biológico

Un lucense consigue que la justicia le permita quitar el apellido a sus dos hijos tras descubrir que no es el padre biológico

Un lucense que descubrió que no era el padre biológico de sus dos hijos solicitó que les quitasen su apellido y la Justicia le acaba de dar la razón. El hombre se casó y en el transcurso de su matrimonio nacieron dos niños, a los que reconoció y crió pensando que eran suyos. De hecho, años más tarde, cuando la pareja se separó, el hombre asumió las responsabilidades que le imponía la sentencia de divorcio. Sin embargo, posteriormente, un informe pericial médico-legal basado en una prueba de ADN reveló que no era el padre de los menores...

| etiquetas: apellidos , filiación , padre biológico , divorcio , adn , informe pericial
7 2 0 K 101 actualidad
6 comentarios
7 2 0 K 101 actualidad
Alakrán_ #3 Alakrán_
Hay que ser una psicópata hija de puta para hacer creer a un hombre que tiene dos hijos, que este les provea de cariño y todo lo que necesiten y que al final descubras de que te han engañado a base de bien.
Ha conseguido quitarles los apellidos, lo que no va a conseguir es dejar de pagar la manutención.
Esto en cualquier otro contexto sería una estafa. Está señora debería devolver todo el dinero invertido por este señor en sus hijos más una indemnización por daños morales.
4 K 58
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
"La mujer realizó también otras manifestaciones sobre el abono de la pensión de alimentos impuesta por la sentencia de divorcio, pero la Audiencia Provincial apuntó que se trataba de cuestiones "ajenas al objeto del procedimiento y del recurso""

Lo importante es lo importante...
1 K 27
meroespectador #4 meroespectador *
Imaginaros que os ocurre algo así, los hijos a los que has criado, alimentado y quieres... no son tuyos. Y la mujer por supuesto engañándote día si, día también. Esto puede generar un daño psicológico absoluto en la persona. Se habla mucho de la violencia vicaria y con razón, no lo discuto, pero ¿y esto que es?, es arrancarte el alma, es hacer daño en todo lo que no es tangible en tu ser.
1 K 23
Pertinax #1 Pertinax
Cuántos casos como este habremos.
0 K 20
ctrlaltsupr1 #6 ctrlaltsupr1 *
"Tuvo Rufa siete fíos
roxos como l'azafrán
y el octavu salió prietu
y esto estrañó muncho a Xuan

Has de decime, Rufona
cómo salió prietu el fíu
metióseme n'a cabeza
qu'esti guaje nun ye míu

Con dolor de corazón
voy a decítelo, Xuan
el neñu prietu ye tuyu
los roxos, del sacristán"

De las "Coplas de Carnaval" de Antón, el Coque, recuperadas y cantadas por Jerónimo Granda.

Prietu: Negro. Aquí, moreno
0 K 6
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
Que no se entere el gobierno que acaba prohibiendo las pruebas de ADN por fascistas
1 K -1

menéame