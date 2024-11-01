Un lucense consigue que la justicia le permita quitar el apellido a sus dos hijos tras descubrir que no es el padre biológico

Un lucense que descubrió que no era el padre biológico de sus dos hijos solicitó que les quitasen su apellido y la Justicia le acaba de dar la razón. El hombre se casó y en el transcurso de su matrimonio nacieron dos niños, a los que reconoció y crió pensando que eran suyos. De hecho, años más tarde, cuando la pareja se separó, el hombre asumió las responsabilidades que le imponía la sentencia de divorcio. Sin embargo, posteriormente, un informe pericial médico-legal basado en una prueba de ADN reveló que no era el padre de los menores...
| etiquetas: apellidos , filiación , padre biológico , divorcio , adn , informe pericial
Ha conseguido quitarles los apellidos, lo que no va a conseguir es dejar de pagar la manutención.
Esto en cualquier otro contexto sería una estafa. Está señora debería devolver todo el dinero invertido por este señor en sus hijos más una indemnización por daños morales.
Lo importante es lo importante...
roxos como l'azafrán
y el octavu salió prietu
y esto estrañó muncho a Xuan
Has de decime, Rufona
cómo salió prietu el fíu
metióseme n'a cabeza
qu'esti guaje nun ye míu
Con dolor de corazón
voy a decítelo, Xuan
el neñu prietu ye tuyu
los roxos, del sacristán"
De las "Coplas de Carnaval" de Antón, el Coque, recuperadas y cantadas por Jerónimo Granda.
Prietu: Negro. Aquí, moreno