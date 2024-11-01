Un lucense consigue que la justicia le permita quitar el apellido a sus dos hijos tras descubrir que no es el padre biológico

Un lucense que descubrió que no era el padre biológico de sus dos hijos solicitó que les quitasen su apellido y la Justicia le acaba de dar la razón. El hombre se casó y en el transcurso de su matrimonio nacieron dos niños, a los que reconoció y crió pensando que eran suyos. De hecho, años más tarde, cuando la pareja se separó, el hombre asumió las responsabilidades que le imponía la sentencia de divorcio. Sin embargo, posteriormente, un informe pericial médico-legal basado en una prueba de ADN reveló que no era el padre de los menores...