¿Por qué Londres se ha convertido en un centro mundial de robo de celulares?

Durante años, la policía supuso que la mayoría de los robos de teléfonos eran obra de ladrones de poca monta que buscaban dinero rápido. Pero el pasado diciembre, recibieron una pista de una mujer que había utilizado “Buscar mi iPhone” para rastrear su dispositivo hasta un almacén cercano al aeropuerto de Heathrow. Al llegar allí, los agentes encontraron cajas con destino a Hong Kong. Estaban etiquetadas como baterías, pero contenían casi 1000 iPhones robados. Rápidamente se hizo evidente que esto era a escala industrial.
| etiquetas: londres , móviles , robos