Londres frena uso de su base Diego García por EEUU para atacar a Irán

El Reino Unido rechazó la petición de Estados Unidos para permitir que Washington utilice las bases británicas para llevar a cabo un ataque contra Irán. De acuerdo con el derecho internacional, no hay distinción entre un Estado que lleva a cabo el ataque y quienes lo apoyan si estos últimos tienen “conocimiento de las circunstancias del hecho internacionalmente ilícito”.
| etiquetas: eeuu , irán , reino unido , diego garcía , bases militares
A Trump se la pela todo, le importan tres carajos las consecuencias políticas, porque está muy loco, y por ahí da un golpe de estado... pero el resto de gobiernos, saben que participar en una guerra ilegal, tendrá un coste político, y consecuencias.
Es duplicada.
C/P de esta:
"... Londres aún no habría dado permiso a su aliado para utilizar las bases".
Que es exactamente lo que dice la otra.
No lo necesito en Venezuela porque era una operación particular
Poco podemos esperar de semejante mierda
Ya se inventará algo al limite de la ley, para hacer lo que le salga de los cojones.
