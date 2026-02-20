edición general
19 meneos
28 clics
Londres frena uso de su base Diego García por EEUU para atacar a Irán

Londres frena uso de su base Diego García por EEUU para atacar a Irán

El Reino Unido rechazó la petición de Estados Unidos para permitir que Washington utilice las bases británicas para llevar a cabo un ataque contra Irán. De acuerdo con el derecho internacional, no hay distinción entre un Estado que lleva a cabo el ataque y quienes lo apoyan si estos últimos tienen “conocimiento de las circunstancias del hecho internacionalmente ilícito”.

| etiquetas: eeuu , irán , reino unido , diego garcía , bases militares
16 3 0 K 176 actualidad
9 comentarios
16 3 0 K 176 actualidad
Noeschachi #2 Noeschachi
Dramita en el paraiso anglo. Se acabo el seguidismo ciego de los piratas al amo americano?
1 K 24
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#2 habrán dicho que así a pelo no, que por lo menos se inventen algo, como con las armas de destrucción masiva antaño...
A Trump se la pela todo, le importan tres carajos las consecuencias políticas, porque está muy loco, y por ahí da un golpe de estado... pero el resto de gobiernos, saben que participar en una guerra ilegal, tendrá un coste político, y consecuencias.
1 K 20
maspipinobreve #9 maspipinobreve
#2 Pues si tienen ahí las bestias, no las van a dejar en el suelo. Se barrunta pequeña agresión inductora.
0 K 7
Ripio #6 Ripio
¿Relacionada?
Es duplicada.

C/P de esta:
"... Londres aún no habría dado permiso a su aliado para utilizar las bases".

Que es exactamente lo que dice la otra.
0 K 20
Kantinero #3 Kantinero
Ya, pero entiendo que para una declaración oficial de guerra en toda regla TrumPP necesita el apoyo del congreso.
No lo necesito en Venezuela porque era una operación particular
Poco podemos esperar de semejante mierda
0 K 12
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro
#3 "para una declaración oficial de guerra en toda regla TrumPP necesita el apoyo del congreso"
Ya se inventará algo al limite de la ley, para hacer lo que le salga de los cojones.
1 K 22
nemeame #5 nemeame
Mejor sería cerrarla de forma permanente y todas las de Europa. Aquí no pintan nada
0 K 9
Theforesthero #4 Theforesthero
De estas formas hay que plantarles cara a esa naranja bailarina.
0 K 6

menéame