¿Qué hay detrás de la devolución del Archipiélago de Chagos a la República de Mauricio?

El primer ministro británico Keir Starmer anunció la devolución del archipiélago de Chagos a la República de Mauricio. Trump no niega que el archipiélago pertenezca a la República de Mauricio. Pero con la devolución, la base de Diego García se incluirá en el acuerdo de Pelindaba, que proclama el continente africano como zona libre de armas nucleares, así que EEUU ya no podrá almacenar allí armas nucleares. En Washington están convencidos de que el gobierno británico se abstuvo deliberadamente de negociar esa cuestión para crear un problema...