edición general
16 meneos
17 clics
El lobo se empieza a extinguir

El lobo se empieza a extinguir

La reciente extinción del lobo ibérico en Sierra Morena, confirmada oficialmente en 2023 pero ocurrida de facto en torno a 2017, ha sido documentada en un estudio recientemente publicado en la revista científica 'Biological Conservation' como un caso paradigmático de fracaso en conservación. El trabajo al que ha tenido acceso EFE, firmado por los investigadores José María Gil Sánchez, Javier Rodríguez Siles, Miguel Ángel Díaz Portero, Miguel Rico y Luis Llaneza, reconstruye en detalle el proceso que llevó a la desaparición de la población más

| etiquetas: lobo ibérico , sierra morena , extinción especie protegida
13 3 0 K 143 actualidad
6 comentarios
13 3 0 K 143 actualidad
HartzBaltz #3 HartzBaltz
El lobo iberico puede desaparecer casi de golpe por su pobreza genetica. Cuanquier enfermedad un poco fuerte los puede dejar fuera de juego. Es es ago que curiosamente se comenta poco. Por eso es tan importante que se mezclen con lobos de mas al norte de europa.
4 K 52
ElmaEscobar #4 ElmaEscobar
#3 Se le da muy poca importancia a la variabilidad genética, es muy importante en flora y fauna. Hay personas que piensan que con un Adán y Eva se vuelve a empezar y ya....
0 K 7
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 Entoces ya no sería ibérico... si lo tomas como especie, no se va a extinguir siempre puedes traer Canis lupus de muchos países. Ahora lo interesante es preserverar la subespecie, digo yo.
0 K 16
reivaj01 #5 reivaj01
Si las medidas adoptadas hasta ahora no han hecho efecto, habrá que ir pensando en torearlos
0 K 12
manzitor #1 manzitor
Disminuye en proporción inversa a los ingresos de los cotos del sur de Ciudad Real y norte de Jaén y Córdoba
0 K 11
#2 Tronchador. *
Lo están extinguiendo. Son cosas distintas.
A mí me gustaría suicidar a unos cuantos.
0 K 8

menéame