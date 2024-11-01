·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6831
clics
El bulo viral de El Debate
5371
clics
Los precios de la publicidad en Menéame en 2026
3570
clics
Hombre realiza un ritual de ofrenda de leche en el Ganges mientras niños pobres intentan recogerla para beber
3733
clics
Mamá, yo de mayor quiero ser un fascista (Comparsa Los hijos de Cádiz)
3047
clics
Serigne Mbaye, exdiputado de la Asamblea de Madrid, sufre un nuevo caso de racismo policial tras dejar a su hija en el colegio
más votadas
380
“Venga, hoy no pido café y pago la entrada de mi primer piso”, dice un joven tras ver varios vídeos de un influencer financiero de Youtube
234
California se convierte en el primer estado en unirse a la red de enfermedades de la OMS tras la salida de EE. UU. [ENG]
531
Las grandes tecnológicas alertan de que, si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial
255
Carlos Alsina se sale del guion en el debate por la dimisión de Óscar Puente: “Ha dado la cara”
326
El bulo viral de El Debate
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
99
clics
Lluvia de críticas al Open de Australia por cerrar el techo cuando Sinner perdía: "Está todo amañado, una vergüenza histórica"
El italiano estaba sufriendo calambres por el calor extremo, iba 2-1 abajo en el tercer set y decidieron aplicar el protocolo.
|
etiquetas
:
open
,
australia
,
tenis
,
sinner
,
calor
,
calambres
,
cubierta
,
protocolo
6
0
4
K
40
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
0
4
K
40
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Battlestar
La propia noticia dice que en efecto había un calor extremo y que aplicaron el protocolo anti calor, que existe precisamente para esos casos, no entiendo las criticas.
3
K
39
#5
PaulDurden
#3
Supongo que irán en el sentido de "Si fuera el otro tío, lo harían"....
0
K
11
#2
javi618
No veo problema, se supone que ha de ganar el que mejor juegue a tenis, no el que mejor aguante el calor.
1
K
16
#6
DDJ
"Está todo amañado, una vergüenza histórica"
¿Amaños en un deporte que mueve millones? No puede ser, imposible
Es la primera vez que pasa
0
K
10
#1
sorrillo
Desconocía que ese era un campo de torturas.
0
K
10
#4
Sammy_Jankis
#1
Deberían haberle dado un cuchillo a cada uno y que resolvieran el set.
1
K
14
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Amaños en un deporte que mueve millones? No puede ser, imposible Es la primera vez que pasa