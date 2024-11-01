edición general
Lluvia de críticas al Open de Australia por cerrar el techo cuando Sinner perdía: "Está todo amañado, una vergüenza histórica"

El italiano estaba sufriendo calambres por el calor extremo, iba 2-1 abajo en el tercer set y decidieron aplicar el protocolo.

Battlestar #3 Battlestar
La propia noticia dice que en efecto había un calor extremo y que aplicaron el protocolo anti calor, que existe precisamente para esos casos, no entiendo las criticas.
PaulDurden #5 PaulDurden
#3 Supongo que irán en el sentido de "Si fuera el otro tío, lo harían"....
#2 javi618
No veo problema, se supone que ha de ganar el que mejor juegue a tenis, no el que mejor aguante el calor.
DDJ #6 DDJ
"Está todo amañado, una vergüenza histórica"

¿Amaños en un deporte que mueve millones? No puede ser, imposible xD xD Es la primera vez que pasa xD
sorrillo #1 sorrillo
Desconocía que ese era un campo de torturas.
#4 Sammy_Jankis
#1 Deberían haberle dado un cuchillo a cada uno y que resolvieran el set.
