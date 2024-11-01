·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9273
clics
"Así me gusta, Antonio. Gente comprometida con España"
5115
clics
¡Disparados...!
6208
clics
Charlie Hebdo | Escasez: ¿Nos quedaremos sin líderes supremos?
4755
clics
Ganamos a ChatControl!
4192
clics
Invitando a salir a la gente al azar en Teherán: una mirada a la vida cotidiana que rara vez ves en las noticias
más votadas
447
El Primer Ministro de España aboga por el fin del derecho a veto en la ONU y critica a EEUU por los conflictos globales [ENG]
428
Adrián Pérez Seguí y Ricardo Moreno, los dos detenidos por amenazar de muerte a Ione Belarra
477
La brigada política del PP reclamó 300.000 euros para el autor del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe
581
Un exanalista de la ONU denuncia que EE.UU. quemó vivas a niñas iraníes con un doble ataque de misiles Tomahawk
360
La jueza cita como imputado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, por difundir datos de dos periodistas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
107
clics
Llevo 15 Años Programando. Ahora Soy Innecesario
Perdi el sentido de lo que hacia. El desarrollador como artesano está siendo reemplazado por el desarrollador como supervisor. El oficio que nos definía ya no existe en la misma forma.
|
etiquetas
:
ia
,
software
,
futuro
,
trabajo
6
1
0
K
66
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
66
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
YoSoyTuPadre
*
Programar no es sólo escribir código o configurar los servicios, no es normal darle las instrucciones a un agente de lo que quiered y no pararte a revisar línea por línea lo que produce, y corregir lo que hace mal de paso, si no pues pasa lo que le pasó a Amazon y ahora los seniors tienen que hacer su trabajo y además supervisar el que suben los juniors hecho con IA
El combo perfecto por mi experiencia es que la IA te cree la estructura general del proyecto y de las clases, pero después…
» ver todo el comentario
5
K
59
#6
rojo_separatista
#2
, si a estas alturas no nos hemos dado cuenta a la velocidad a la que cambia esto... Puede que este año y el que viene tal vez, todavía haya que revisar código. En 3 años ya seguro que no. Que Amazon se la pegara el año pasado no significa que la tecnología se vaya a quedar aquí. En menos de 3 años, lo único que harán los desarrolladores será pasarle peticiones a los modelos y testear el funcionamiento y la seguridad.
1
K
15
#7
frankiegth
*
#4
. Este tipo de titulares y videos me parecen productos de marketing disfrazados de opiniones. Veo a los gerifaltes de la
IA
desesperados por que no se les pinche la burbuja antes de tiempo. Como
#2
comenta los de 'Amazon' ya están pagando la novatada de confiar ciegamente en las
IA
.
1
K
19
#11
rojo_separatista
#7
, no se si has visto el video, pero para nada me parece que el autor y el chico al que cita sean gerifaltes de la IA. Más bien me parece alguien que se sincera en un mundo en el que muchos prefieren escuchar mentiras reconfortantes antes que verdades que les hagan preocuparse. Siempre he pensado que a la larga es un error, pero entiendo que es un proceso subconsciente en el que el cerebro prefiere filtrar las noticias intranquilizadoras.
0
K
11
#12
frankiegth
*
#11
. No me refería a ellos. Ellos son los mensajeros. Los gerifaltes son los que manejan la
IA
desde sus servidores privados frotándose las manos.
0
K
16
#13
rojo_separatista
#12
, yo veo que el autor del video es un desarrollador que expresa una preocupación que tiene mucho sentido teniendo en cuenta lo que está pasando. Si lo que antes te costaba dos semanas ahora te cuesta 15 minutos, lo raro es no hacerte ningún planteamiento.
0
K
11
#14
frankiegth
*
#13
. De ser como comentas el planteamiento es bien sencillo. Si es cierto lo que dices podrian abordarse proyectos mucho más complejos o grandes siempre a partir de la supervisión humana, nunca descontándola.
0
K
16
#16
rojo_separatista
#14
, y lo que dices es cierto, pero también es normal que gente que había hecho de la programación no solo su modo de vida, sino parte de su identidad, esto le haga cuestionarse las cosas, especialmente si llevas 15 años dedicado a ello. De eso va el video, en qué quedan los desarrolladores después de eso. No todo es dinero y trabajo.
0
K
11
#18
rystan
#2
Si esto fuera a funcionar así, a la larga no habrá nadie capacitado para revisar el código escupido por la máquina, ya que esa capacitación proviene de ser capaz de escribirlo tú mismo.
0
K
7
#1
username
Tranquilos que cuando en unos años ya no salgan nuevos desarrolladores, se pierdan los skills y los que hayan están haciendo otras cosas, las suscripciones subirán hasta que solo salga un poco más barato que contratar a un programador, es la técnica de Uber y otras
2
K
27
#4
rojo_separatista
#1
, no creo que suban el precio hasta que cueste igual que contratar un programador, no les hará falta, pero las consecuencias serán igual de negativas en cuanto a concentración de la riqueza. Aunque solamente cueste un 5% de lo que cuesta un programador humano, piensa que unas pocas compañías van a reemplazar a decenas de millones de trabajadores, es economía de escala, aunque el margen de beneficio sea pequeño, los beneficios serán descomunales y la concentración de capital espectacular. No solo sufrirán los desarrolladores, sino las empresas que se dedican a desarrollar software.
0
K
11
#3
zancudo
Pasará como con los "nativos digitales", que luego no saben dónde se guardan las fotos en el ordenador/móvil o qué es una ruta absoluta. En unos años el que sepa programar de verdad puede ser una rara avis que esté muy bien valorado. Aún así soy bastante pesimista
1
K
13
#5
Connect
Ahora mismo con la IA prácticamente en pañales respecto a lo que veremos en dos o tres años, alguien sin pajolera idea de programar, puede hacer un desarrollo desde cero. Los programadores desaparecerán y quién se impondrá será la figura del Prompter. Saber exactamente el PROMPT necesario.
0
K
12
#10
rojo_separatista
#5
, ni siquiera creo que el prompting pase a ser algo valuoso. Quizás lo único que valga la pena es que tengas una buena idea de producto aunque la expreses de forma chapucera. En todo caso pienso que todo lo digital se va a devaluar muchísimo. Qué valor tienen los vienes materiales en el universo de Star Trek después de la invención del replicador?
2
K
23
#9
rojo_separatista
3, el software siempre se ha construido con capas de abstracción una encima de otra. Cuantos desarrolladores actuales crees que saben siquiera cómo funcionan los códigos de corrección de errores y los bits de paridad que garantizan la integridad de los datos a pesar de que es fundamental para que sus productos funcionen?
0
K
11
#17
Macnulti_reencarnado
Pues sin amor y ahora sin dinero, no sé qué va a ser de los informáticos.
0
K
11
#8
capitan.meneito
Anda que no llevo meses buscando un albañil que me ponga una puta caja para un enchufe en casa
0
K
11
#15
xaxipiruli
Por mencionar algo positivo, ahora se pueden desarrollar productos y realizar investigaciones sin la necesidad de un equipo que cobran varios salarios. Se avecina una nueva era del Open Source, y avances cientificos a gran escala. Si es que no somos tan gilipoyas de matarnos a bombazos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El combo perfecto por mi experiencia es que la IA te cree la estructura general del proyecto y de las clases, pero después… » ver todo el comentario