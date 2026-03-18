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Si llevas a tu gato en un trasportín y comienza a maullar, temblar y salirle espuma por la boca, es posible que esté sufriendo [ITA]

Si llevas a tu gato en un trasportín y comienza a maullar, temblar y salirle espuma por la boca, es posible que esté sufriendo [ITA]

Llevar el gato al veterinario puede ser una experiencia traumática, tanto para él/ella como para ti. El estrés que supone su trasporte es un problema infravalorado y a menudo gestionado mal. Los gatos son animales territoriales y cualquier interrupción de su rutina les comporta un gran desasosiego. Y el trasportín es un signo de peligro. Por ello si el gato comienza a maullar, tembrar o a salivar no es por casualidad. A continuación unos consejos para hacer de este viaje más llevadero.

| etiquetas: gato , trasportín , veterinario
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Kleshk #2 Kleshk
Hombre, si empieza a temblar y salir espuma por la boca...si que a lo mejor está sufriendo y pasa algo
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EldelaPepi #3 EldelaPepi
#2
A eso venía.
1 K 25
FueraSionistasdeMeneame #6 FueraSionistasdeMeneame
#2 El anticristo ha poseido su cuerpo, lo más seguro
0 K 12
#9 capitan.meneito
#2 sin embargo si tiembla, le sale espuma por la boca PERO NO maulla, tranquilo, son cosas de gatos.
0 K 11
capitan__nemo #8 capitan__nemo *
Si le sale sangre por los ojos es posible que esté sufriendo.
1 K 28
Rogue #7 Rogue
o está sufriendo o le están haciendo una buena felación.

jajajajaj el titular
0 K 16
#4 chocoleches
Me la han colado a la inversa, estaba convencido que era el Mundo Today
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#1 HangTheRich
mi gato cuando lo saco en transportin, con el vet a 5 minutos, se caga. He intentado de todo
0 K 9
#5 amusgada
publirreportaje pa decir que le eches el Feliway (35 pavels) y tapes el transportín... que si mucho estímulo.

Lo único salvable del "artículo", el "integrar" el transportín (dejándolo abierto y con goloserías o juguetes pa que no le tengan miedo)
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#10 cocococo
Si le sale espuma por la boca a lo mejor es que tiene la rabia.
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menéame