Si llevas a tu gato en un trasportín y comienza a maullar, temblar y salirle espuma por la boca, es posible que esté sufriendo [ITA]

Llevar el gato al veterinario puede ser una experiencia traumática, tanto para él/ella como para ti. El estrés que supone su trasporte es un problema infravalorado y a menudo gestionado mal. Los gatos son animales territoriales y cualquier interrupción de su rutina les comporta un gran desasosiego. Y el trasportín es un signo de peligro. Por ello si el gato comienza a maullar, tembrar o a salivar no es por casualidad. A continuación unos consejos para hacer de este viaje más llevadero.