Llevamos años usando a las ballenas para contactar con extraterrestres pero las ballenas sólo quieren hablar con nosotros

Un perro con sus ladridos y un gato con sus maullidos intentan decirnos algo. Esto también lo están haciendo las ballenas. ¿Cómo? Dibujando enormes círculos en el agua para ver qué hacemos. En 2021 se creó el proyecto Whale-SETI. El objetivo era desentrañar la complejidad de las vocalizaciones de las ballenas jorobadas para discernir patrones y desarrollar potenciales formas de comunicación interespecie. Las ballenas no sólo vocalizan y tienen sistemas sociales complejos, también usan herramientas en forma de anillos de agua para cazar.