4

16
clics
Llevamos años confiando en el Nutri-Score en las tiendas. La ciencia opina que su impacto real es nulo
El sistema para clasificar los alimentos visualmente tiene bastantes lagunas
nutriscore
3
1
0
K
43
actualidad
10 comentarios
#1
Tronchador.
Nadie confía en el nutriescore. No se le hace ni caso.
11
K
114
#7
Magankie
#1
yo lo considero del mismo nivel que la publicidad de "Ahora con más vitaminas"...
2
K
23
#10
Tronchador.
#7
Y minerales, calcio, fósforo, magnesio...
0
K
7
#2
user31
Nadie confía en Nutri-Score, cualquier persona que sepa sumar 1+1 sabe que eso es no sirve para nada. Se intentó hacer en condiciones pero las empresas de alimentación mandan demasiado. Cualquier app es funciona mejor que el Nutri-Score para saber si un alimento es mejor o pero. De todas maneras, si quieres comer bien hay que aprender a leer etiquetas, que tampoco es física cuántica.
3
K
25
#4
Druhftgckgtki
#2
no te creas, los empresarios tienen mucha imaginación a la hora de vender si producto. Creo que es más fácil reducir el número de productos envasados que consumes. Sí compras la carne en la carnicería, el pescado en la pescadería y la fruta en la frutería. Producto fresco sin procesar. Tienes mucho ganado. Otra cosa es con que se alimente a esos animales/plantas. Que ahí también nos la meten doblada
2
K
21
#3
Estoeslaostia
Quién confía en esa cosa que dice que la Nocilla es "A"? Amosanda.
Amosanda.
1
K
19
#9
poxemita
#3
normal que sea A, habran puesto que la ración son 1 o 2 gramos.
Luego lo extiendes con el espesor de una capa de grafeno y listo.
0
K
11
#5
kosako
Que vamos a confiar?! Anda ya
0
K
10
#6
capitan.meneito
Nutriqué?
0
K
10
#8
Borgiano
Otro invento de mierda del mini-ministro Garzón.
0
K
7
Amosanda.
Luego lo extiendes con el espesor de una capa de grafeno y listo.