edición general
4 meneos
16 clics
Llevamos años confiando en el Nutri-Score en las tiendas. La ciencia opina que su impacto real es nulo

Llevamos años confiando en el Nutri-Score en las tiendas. La ciencia opina que su impacto real es nulo

El sistema para clasificar los alimentos visualmente tiene bastantes lagunas

| etiquetas: nutriscore
3 1 0 K 43 actualidad
10 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Tronchador.
Nadie confía en el nutriescore. No se le hace ni caso.
11 K 114
Magankie #7 Magankie
#1 yo lo considero del mismo nivel que la publicidad de "Ahora con más vitaminas"...
2 K 23
#10 Tronchador.
#7 Y minerales, calcio, fósforo, magnesio...
0 K 7
#2 user31
Nadie confía en Nutri-Score, cualquier persona que sepa sumar 1+1 sabe que eso es no sirve para nada. Se intentó hacer en condiciones pero las empresas de alimentación mandan demasiado. Cualquier app es funciona mejor que el Nutri-Score para saber si un alimento es mejor o pero. De todas maneras, si quieres comer bien hay que aprender a leer etiquetas, que tampoco es física cuántica.
3 K 25
#4 Druhftgckgtki
#2 no te creas, los empresarios tienen mucha imaginación a la hora de vender si producto. Creo que es más fácil reducir el número de productos envasados que consumes. Sí compras la carne en la carnicería, el pescado en la pescadería y la fruta en la frutería. Producto fresco sin procesar. Tienes mucho ganado. Otra cosa es con que se alimente a esos animales/plantas. Que ahí también nos la meten doblada
2 K 21
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Quién confía en esa cosa que dice que la Nocilla es "A"?
Amosanda.
1 K 19
#9 poxemita
#3 normal que sea A, habran puesto que la ración son 1 o 2 gramos.

Luego lo extiendes con el espesor de una capa de grafeno y listo.
0 K 11
kosako #5 kosako
Que vamos a confiar?! Anda ya
0 K 10
#6 capitan.meneito
Nutriqué?
0 K 10
#8 Borgiano
Otro invento de mierda del mini-ministro Garzón.
0 K 7

menéame