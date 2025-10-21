Llegó tarde al trabajo 176 veces en 11 años pero su despido es improcedente: deberán indemnizarla con 25.000 euros

Llegar tarde a la oficina es algo que le ha ocurrido prácticamente a todo trabajador en algún momento de su vida. Un despertador que se queda sin batería, un atasco inesperado, una distancia mal calculada o una cita médica que se retrasa más de lo previsto son imponderables que pueden complicar nuestra llegada al tajo. Sin embargo, 176 retrasos en 11 años parece más una tendencia natural a la demora que una casualidad puntual.
Tampoco parece una exageración como para despedirla.
"El tres de septiembre de 2021 la mujer recibió una notificación en la que se le anunciaba su despido disciplinario con efectos el 9 de septiembre de 2021, decisión que se fundamentaba en «176 faltas de puntualidad en el periodo comprendido entre el día 3 de marzo de 2021»y el de la notificación "
Las faltas se dan todas en un periodo muy corto. A mí me intentaron echar por tres faltas en 30 días, pero resultó que 2 fueron en un mes y la siguiente a principios de otro ( me indemnizaron)
También habría que conocer sus circunstancias y su dependencia de trenes de cercanías, etc.
Por otro lado un procedente creo que requiere de una serie de amonestaciones previas.
También la empresa le afeaba a la empleada no hacer «equipo» ni integrarse «en las (pocas) actividades» organizadas, tales como «en el amigo invisible que se organizó en Navidad del 2020»,
Asimismo, «cada vez que se le propone
