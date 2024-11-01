edición general
Llegó solo desde Guinea, empezó de cero y era feliz en Madrid: la historia de Alfa, el joven que murió en el derrumbe de la calle Hileras

Había empezado a trabajar y enviaba lo que podía a su familia, a más de 5.000 kilómetros, en Guinea Conakri. Su madre y sus hermanos no tienen medios para viajar ni para repatriar el cuerpo. Y eso es ahora lo que más les duele a sus amigos: no poder cumplir ese último gesto. "Nosotros estamos aquí para que la familia de Alfa en África sepa que está muerto", dice Moussa. Sus amigos no pueden asumir el coste del entierro ni el viaje de vuelta y buscan ayuda par que su familia pueda despedirse de él.

2 comentarios
sotillo #2 sotillo
Llevará un proceso pero si no cae en manos de los oportunistas cobrarán su indemnización
Hollywoodlandia #1 Hollywoodlandia
Quiero recordar que una chica en Tailandia se quedaba allí por no poder pagar la deuda, cuando recudaron el dinero hacienda le metió mano.
