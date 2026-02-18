edición general
Llegan hortalizas de Marruecos con pesticidas prohibidos

Los controles revelaron concentraciones por encima de los límites permitidos de dos sustancias: clorpirifos y ditiocarbamatos. A pesar de estos resultados, la partida fue finalmente autorizada tras completarse los procedimientos de verificación y evaluación previstos en la legislación europea.

obmultimedia #1 obmultimedia *
que tiquis que somos, una lavadita con agua y un chorri de ácido sulfúrico y listo para liarla parda.:-D :-D :troll:
#4 Sigo_intentandolo
Quienes son los grandes beneficiarios de los acuerdos comerciales... las grandes cadenas...

A quien votan el 99% de los agricultores... a los que están a sueldo de las grandes cadenas...
#11 Suleiman
Hay que intentar comprar en Mercadona y tiendas de barrio. Las cadenas y súpers tienden a traer productos de fuera.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
El pepino del vecino
lo riegan con fentanilo.
El pepino nazional
lo se lo llevan para exportar.
Connect #7 Connect
#0 en un envío de hortalizas procedentes de Marruecos durante un control en frontera.
un lote de chirivías o pastinacas


Vamos, toda una noticia por un bote de no-se-qué. Menuda sensacionalismada...
kastanedowski #8 kastanedowski
Quien vota negativo a una nota tan importante y por que? les pagan por trollear o algo asi? o lo hacen de a gratis?
Rogue #2 Rogue
La carne, adulterada. Las hortalizas, envenenadas. Las bebidas, sobreazucaradas.
Nos vamos a tener que comer lo que comía María Lapiedra.
obmultimedia #10 obmultimedia
#2 el nabo de Dinio? :-D :-D :-D
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
#2 lo que Mahoma, más bien.
Fantasma_Opera #3 Fantasma_Opera
Pues ya sabéis: exigir a las grandes cadenas de alimentación que adquieran producto patrio, disminuyendo el margen de beneficios.

Algo que no creo que mencione este panfleto, que me niego a hacer clic y leer por mi higiene mental.
elgranpilaf #6 elgranpilaf
#3 Mejor no comprarles y que se quede el dinero en tu localidad
Druidaferal #9 Druidaferal
Y más mierda que llegada mientras pedro el guapo siga pillado por los huevos con el software pegasus.
