La limitación de mandatos se vuelve contra los líderes de Podemos: Irene Montero tendrá que pedir una prórroga a las bases

La ex ministra de Igualdad superará el plazo máximo para ser dirigente del partido y luego Ione Belarra excederá el límite para ser diputada. Las directrices éticas de la formación establecen un máximo de "ocho años" para estar en cargos públicos e internos, y la actual número dos va a exceder con creces la prórroga "excepcional" de los "12 años"

ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Enhorabuena Podemos, ya sois casta :troll:
Doisneau #6 Doisneau
#2 De hecho del ideario de Podemos se ha elimidado totalmente ese concepto, desde hace mas de 6 años. Ahora lo han cambiado por "escuadristas", que me parece un concepto totalmente irrelevante frente a la necesidad que tenemos como sociedad de ser consciente de que nos gobierna una casta politica de ricachones totalemente alejados de la realidad.
#1 juanitoborromea
Y ya hace años eliminaron la limitación de salarios tambien
www.meneame.net/m/politica/cuando-iglesias-pedia-limitacion-mandatos-s
Doisneau #5 Doisneau
Sorprende mas el nulo espiritu critico de unas bases que se supone creen en el proyecto ante este tipo de contradicciones a que el politico de turno las haga por conveniencia... Aun asi, cabe preguntarse, si las propuestas y principios que te hicieron seguir a un partido politico no tienen ninguna continuidad, que sentido tiene aceptar estos volantazos de forma acritica uno tras otro, junto a otro tipo de farsas descaradas como las primarias para las europeas. Desde fuera es mas que evidente que estan capitalizando hooligans y ya les da todo igual.
#7 juanitoborromea *
#5
A ver, las bases son todos los que estan comiendo de ahi, carguitos y asociaciones con las que reparten.
Tampoco te creas mucho mas.
Ademas que se aseguran siempre quien se presenta y quien no.
Estas cosas son así.
O es que acaso te crees que durante una década te van a dar la razón en todo.?
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Se cambia de opinión y listo.
El que no iba a salir del barrio.
El que no llevaría a sus hijos a un colegio privado.
El que no iba a cobrar más de 3 SMI

Si hay que cambiar se cambia
#4 juanitoborromea
#3
2 mandatos mas para pagar el chalet y asegurar la pensión y listo. O hasta que los chavales vayan a la uni.
menéame