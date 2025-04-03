La limitación de mandatos se vuelve contra los líderes de Podemos: Irene Montero tendrá que pedir una prórroga a las bases

La ex ministra de Igualdad superará el plazo máximo para ser dirigente del partido y luego Ione Belarra excederá el límite para ser diputada. Las directrices éticas de la formación establecen un máximo de "ocho años" para estar en cargos públicos e internos, y la actual número dos va a exceder con creces la prórroga "excepcional" de los "12 años"