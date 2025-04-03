La limitación de mandatos se vuelve contra los líderes de Podemos: Irene Montero tendrá que pedir una prórroga a las bases

La ex ministra de Igualdad superará el plazo máximo para ser dirigente del partido y luego Ione Belarra excederá el límite para ser diputada. Las directrices éticas de la formación establecen un máximo de "ocho años" para estar en cargos públicos e internos, y la actual número dos va a exceder con creces la prórroga "excepcional" de los "12 años"
www.meneame.net/m/politica/cuando-iglesias-pedia-limitacion-mandatos-s
A ver, las bases son todos los que estan comiendo de ahi, carguitos y asociaciones con las que reparten.
Tampoco te creas mucho mas.
Ademas que se aseguran siempre quien se presenta y quien no.
Estas cosas son así.
O es que acaso te crees que durante una década te van a dar la razón en todo.?
El que no iba a salir del barrio.
El que no llevaría a sus hijos a un colegio privado.
El que no iba a cobrar más de 3 SMI
Si hay que cambiar se cambia
2 mandatos mas para pagar el chalet y asegurar la pensión y listo. O hasta que los chavales vayan a la uni.