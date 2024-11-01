El líder del PNV, Aitor Esteban, dice que el PSOE debería haber facilitado una investidura del PP en Extremadura para evitar que gobierne con VOX

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que, por mucho que la candidata del PP a la presidencia de Extremadura, Maria Guardiola, haga "manifestaciones muy firmes" contra Vox, acaba "tragándose sus propias palabras", y ha insistido en que el PSOE podría haber evitado que el partido de Santiago Abascal "se encaramara al poder", pero no solo en la comunidad extremeña, sino también en otros lugares como en Castilla y León.
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El PP puede "aceptar" los votos del PSOE y salir investido, pero lo sigue necesitando para gobernar.
Y ahí está el riesgo.
Las leyes que pretende sacar el PP, en muchos casos no podrían ser aprobada por el PSOE por ser directamente contrarias a su programa, y entonces acudiría a VOX, que estaría dispuesto a cambio de sus racistadas y tontunas varias.
La conclusión es que seguiría haciendo lo que VOX quiere, pero con más desgaste para el PSOE porque es el que ha permitido el gobierno. Y no tendrían manera posible de quitarlo, ya que no se podría articular mayoría para una moción de censura.
Creo que una vez el PSOE dejó que el PNV gobernase en el País Vasco y desde entonces gobiernan.
Para que pasen estas cosas normalmente lo razonable es que el que tiene la responsabilidad de formar gobierno se dirija al partido con el que le gustaría. No he visto yo la propuesta de un gobierno de coalición del PP al PSOE.
Y que todos piensen que PSOE y pp misma mierda es y voten a otros
No sabe nada este...
Y por supuesto, también a los partidos nacionalistas.
Hay quien pide cordón sanitario a VOX por considerarlo ultraderecha y contrario a la democracia.
Pero tu estás diciendo directamente que no haya democracia y solo la derecha y ultraderecha puedan participar en los gobiernos.
Muy democrático todo.
Pero bueno, simplemente es fiel reflejo de que, efectivamente, ciertos sectores de derechas no son demócratas.