El líder del PNV, Aitor Esteban, dice que el PSOE debería haber facilitado una investidura del PP en Extremadura para evitar que gobierne con VOX

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que, por mucho que la candidata del PP a la presidencia de Extremadura, Maria Guardiola, haga "manifestaciones muy firmes" contra Vox, acaba "tragándose sus propias palabras", y ha insistido en que el PSOE podría haber evitado que el partido de Santiago Abascal "se encaramara al poder", pero no solo en la comunidad extremeña, sino también en otros lugares como en Castilla y León.