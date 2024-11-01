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El líder del PNV, Aitor Esteban, dice que el PSOE debería haber facilitado una investidura del PP en Extremadura para evitar que gobierne con VOX

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que, por mucho que la candidata del PP a la presidencia de Extremadura, Maria Guardiola, haga "manifestaciones muy firmes" contra Vox, acaba "tragándose sus propias palabras", y ha insistido en que el PSOE podría haber evitado que el partido de Santiago Abascal "se encaramara al poder", pero no solo en la comunidad extremeña, sino también en otros lugares como en Castilla y León.

| etiquetas: extremadura , psoe , pp , pnv
5 0 0 K 54 politica
14 comentarios
5 0 0 K 54 politica
Veelicus #8 Veelicus
Claro... por eso el PNV apoyo a Patxi Lopez como Lehendakari para evitar que el PP influyese en el gobierno vasco... Oh! Wait!!!!
3 K 44
#14 muerola
#8 joder pero si lo que hicieron fue lo mismo que pide para Extremadura PP-psoe
0 K 11
Esteban_Rosador #6 Esteban_Rosador
El PP ya ha decidido gobernar con Vox. Son como una moneda con dos caras. Jamás hubiera intentado practicar nada con PSOE.
1 K 32
mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo
Esa es una jugada demasiado arriesgada.

El PP puede "aceptar" los votos del PSOE y salir investido, pero lo sigue necesitando para gobernar.
Y ahí está el riesgo.
Las leyes que pretende sacar el PP, en muchos casos no podrían ser aprobada por el PSOE por ser directamente contrarias a su programa, y entonces acudiría a VOX, que estaría dispuesto a cambio de sus racistadas y tontunas varias.

La conclusión es que seguiría haciendo lo que VOX quiere, pero con más desgaste para el PSOE porque es el que ha permitido el gobierno. Y no tendrían manera posible de quitarlo, ya que no se podría articular mayoría para una moción de censura.
1 K 25
#3 txepel
¿Estás preparando la pista de aterrizaje para ciertas cosas Aitor?
1 K 24
#10 jjmf
xD xD xD xD xD xD xD xD xD
Creo que una vez el PSOE dejó que el PNV gobernase en el País Vasco y desde entonces gobiernan.
1 K 20
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
En su cabeza sonaba mejor.
0 K 15
Priorat #11 Priorat
Bueno, si hace un acuerdo de gobierno el primero y el tercero en votos, entiendo que si es entre el primero y el segundo también.

Para que pasen estas cosas normalmente lo razonable es que el que tiene la responsabilidad de formar gobierno se dirija al partido con el que le gustaría. No he visto yo la propuesta de un gobierno de coalición del PP al PSOE.
0 K 13
#7 DenisseJoel *
Quizás directamente no se debería hacer, pero sí que tendría sentido proponer un acuerdo al PP para apoyar juntos a quien tenga más apoyos excluyendo a Vox, en todos los niveles del estado. Y la izquierda se podría sumar también. Sería una manera de forzar al PP a definirse o no como partido democrático.
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#2 guillersk
Claaaaro
Y que todos piensen que PSOE y pp misma mierda es y voten a otros

No sabe nada este...
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#1 Mopongo
Hubiera sido la jugada más inteligente, porque así además tendría mucho más poder de influencia para la aprobación de leyes. El poder del PSOE en andalucía es 0 por los próximos 4 años
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Pertinax #4 Pertinax *
#1 Extemadura. Por si quieres editar.
0 K 19
Mesto #5 Mesto *
Con PSOE no se pacta nada. Cordón sanitario y boicot institucional.
2 K -6
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#5 Imagino que si hay cordón sanitario al PSOE, también a todo lo que esté a su izquierda ¿no?
Y por supuesto, también a los partidos nacionalistas.

Hay quien pide cordón sanitario a VOX por considerarlo ultraderecha y contrario a la democracia.

Pero tu estás diciendo directamente que no haya democracia y solo la derecha y ultraderecha puedan participar en los gobiernos.
Muy democrático todo.

Pero bueno, simplemente es fiel reflejo de que, efectivamente, ciertos sectores de derechas no son demócratas.
1 K 22

menéame