El “libertarismo” y la factura para el Pueblo: la propuesta de un IVA del 29% en Argentina destapa su verdadero rostro

La promesa de “libertad absoluta” que enarbola el discurso libertario se enfrenta hoy a una realidad contundente: la intención de llevar el IVA en Argentina a un 29%, uno de los impuestos más regresivos del mundo. Lejos del relato que presenta al Estado como un parásito y a los contribuyentes como víctimas de una maquinaria burocrática, esta propuesta expone que, bajo el modelo libertario, la carga económica termina cayendo de manera abrumadora sobre quienes menos tienen.