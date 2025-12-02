El “libertarismo” y la factura para el Pueblo: la propuesta de un IVA del 29% en Argentina destapa su verdadero rostro

La promesa de “libertad absoluta” que enarbola el discurso libertario se enfrenta hoy a una realidad contundente: la intención de llevar el IVA en Argentina a un 29%, uno de los impuestos más regresivos del mundo. Lejos del relato que presenta al Estado como un parásito y a los contribuyentes como víctimas de una maquinaria burocrática, esta propuesta expone que, bajo el modelo libertario, la carga económica termina cayendo de manera abrumadora sobre quienes menos tienen.
| etiquetas: libertarismo , argentina , iva
O sea, lo normal en los "libertarios".. que no se por qué no los llaman liberticidas.
Hostia puta qué panzá de reír contigo en este meneo.
En resumen aumento de presión fiscal al pobre y disminución al rico.
Tanto rollo para explicar esto.
"La propuesta que elaboró Edelstein prevé sumar 8 puntos a los 21 actuales del IVA. El cálculo surge de la aplicación de Ingresos Brutos en toda la cadena productiva, donde se duplica y hasta triplica, por eso tasas del 3 puntos termina sumando 8 o 9 puntos. Se considera que, en promedio, IIBB se cobra tres veces en un mismo producto."
www.lapoliticaonline.com/politica/andres-edelstein-ya-redacto-la-refor
.
Me da en la nariz que esto es exactamente lo que parece: café para todos. Teniendo en cuenta que en ese todos entran desde pobres de solemnidad a millonarios.
Y sabiendo quién es el que lo implementa... Como para fiarse.
Findeton, deja de manipular la realidad, por tu bien.