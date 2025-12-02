edición general
13 meneos
23 clics
El “libertarismo” y la factura para el Pueblo: la propuesta de un IVA del 29% en Argentina destapa su verdadero rostro

El “libertarismo” y la factura para el Pueblo: la propuesta de un IVA del 29% en Argentina destapa su verdadero rostro

La promesa de “libertad absoluta” que enarbola el discurso libertario se enfrenta hoy a una realidad contundente: la intención de llevar el IVA en Argentina a un 29%, uno de los impuestos más regresivos del mundo. Lejos del relato que presenta al Estado como un parásito y a los contribuyentes como víctimas de una maquinaria burocrática, esta propuesta expone que, bajo el modelo libertario, la carga económica termina cayendo de manera abrumadora sobre quienes menos tienen.

| etiquetas: libertarismo , argentina , iva
11 2 2 K 130 actualidad
17 comentarios
11 2 2 K 130 actualidad
Dene #10 Dene
Subir los impuestos INdirectos y quitar los que tienen relacion a renta o patrimonio es la mejor manera de joder al pobre y beneficiar al rico.
O sea, lo normal en los "libertarios".. que no se por qué no los llaman liberticidas.
3 K 51
#15 Marisadoro
#10 Papa Estado no discrimina entre pobres y ricos. La Libertad Avanza.
0 K 16
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Libertad MasIVA
2 K 49
Findeton #5 Findeton
#4 Y menos Ingresos Brutos. No es un aumento de impuestos, es una consolidación, al final se paga lo mismo, pero además ahora desgrava en toda la cadena productiva.
1 K -5
Supercinexin #16 Supercinexin
#5 Joder, y me decías el otro día que yo era muy gracioso, cuando en realidad el auténtico mago del humor de Menéame eres tú.

Hostia puta qué panzá de reír contigo en este meneo.
0 K 17
#11 okeil
¿Este dijo algo de subir impuestos o me estoy confundiendo con otro?
1 K 29
#14 alkalin
#9 Es increíble la de piruetas que se hacen para explicar las cosas que pasan en Argentina.

En resumen aumento de presión fiscal al pobre y disminución al rico.

Tanto rollo para explicar esto.
1 K 26
Findeton #3 Findeton
Esta es una noticia totalmente incompleta. Aquí lo que falta."Andrés Edelstein ya redactó la reforma tributaria: plantea eliminar Ingresos Brutos y reemplazarlo por un IVA dual que cobren las provincias"

"La propuesta que elaboró Edelstein prevé sumar 8 puntos a los 21 actuales del IVA. El cálculo surge de la aplicación de Ingresos Brutos en toda la cadena productiva, donde se duplica y hasta triplica, por eso tasas del 3 puntos termina sumando 8 o 9 puntos. Se considera que, en promedio, IIBB se cobra tres veces en un mismo producto."

www.lapoliticaonline.com/politica/andres-edelstein-ya-redacto-la-refor
1 K 25
#7 Marisadoro
#3 La Libertad Avanza.
.
1 K 33
cromax #8 cromax
#3 Vale, eliminan un impuesto y suben 8 puntos netos otro.
Me da en la nariz que esto es exactamente lo que parece: café para todos. Teniendo en cuenta que en ese todos entran desde pobres de solemnidad a millonarios.
Y sabiendo quién es el que lo implementa... Como para fiarse.
0 K 15
Findeton #9 Findeton
#8 Ingresos Brutos e IVA al final son impuestos duplicados, porque Ingresos Brutos es un impuesto que también es porcentual sobre el precio del producto, como el IVA. Si no reconoces eso, pues tú mismo.
0 K 11
Supercinexin #2 Supercinexin
Es la libertá.
0 K 17
cosmonauta #12 cosmonauta *
Que manera de decir tonterías y gilipolleces. ¡Ahora resulta que subir el IVA 8 puntos no es subir impuestos!

Findeton, deja de manipular la realidad, por tu bien.
0 K 16
hdblue #13 hdblue
MWAJAJAJJAJAJAJ JAJ JA JAJMWAJAJAJJAJAJAJ JAJ JA JAJ AJ AJ JAJ AJ JAJ AJ JA AJJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA JAJ JAJ AJJ AJ JAJA JA JAJJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA JAJ JAJ AJJ AJ JAJA JA JMWAJAJAJJAJAJAJ JAJ JA JAJ AJ AJ JAJ AJ JAJ AJ JA AJJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA JAJ JAJ AJJ AJ JAJA JA JJAJAJJAJAJAJ JAJ JA JAJ AJ AJ JAJ AJ JAJ AJ JA AJJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA JAJ JAJ AJJ AJ JAJA JA JMWAJAJAJJAJAJAJ JAJ JA JAJ AJ AJ JAJ AJ JAJ AJ JA AJJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA JAJ JAJ AJJ AJ JAJA JA JMWAJAJAJJAJAJAJ…   » ver todo el comentario
0 K 10
#1 Leon_Bocanegra *
Esto no puede ser verdad.
0 K 10
#17 Leon_Bocanegra
"Los impuestos son un robo y se pagan con una pistola apuntándote a la cabeza" (Javier Milei)
0 K 10
Graffin #6 Graffin
Como cuando la derecha consolidó lanzada de basuras dentro del IBI y años después volvimos a tener tasa de basuras.
0 K 9

menéame