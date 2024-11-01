Los liberados sindicales han aumentado un 23,3% en la Administración estatal en diez años

El número de liberados sindicales en la Administración General del Estado (AGE) se ha incrementado un 23,3% en la última década, al pasar de 394 dispensas sindicales a tiempo completo en 2015 a 486 en 2024, según datos facilitados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través del Portal de Transparencia a los que ha tenido acceso Servimedia.