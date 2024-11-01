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Los liberados sindicales han aumentado un 23,3% en la Administración estatal en diez años

Los liberados sindicales han aumentado un 23,3% en la Administración estatal en diez años

El número de liberados sindicales en la Administración General del Estado (AGE) se ha incrementado un 23,3% en la última década, al pasar de 394 dispensas sindicales a tiempo completo en 2015 a 486 en 2024, según datos facilitados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través del Portal de Transparencia a los que ha tenido acceso Servimedia.

| etiquetas: liberados sindicales , administración , crecimiento
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2 comentarios
5 0 0 K 73 actualidad
Feindesland #1 Feindesland
A ver si encuentro el dato de los autonómicos, que es de traca.
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Spirito #2 Spirito
Son eventuales.

Hasta que no hagan el curso profesional de mariscadas son eventuales. :troll:
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menéame