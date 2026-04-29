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Leyla Kazim pasó un año en la oficina sin trabajar y nadie se dio cuenta

La escritora ha publicado un ensayo viral en Substack en el que ha detallado cómo interpretó sus tareas durante 12 meses en una oficina de Londres, sin que nadie se percatara de su dejación de funciones. “No trabajé absolutamente nada durante un año entero. El experimento no terminó porque alguien descubriera mi inactividad, sino porque finalmente me fui yo del trabajo”

| etiquetas: leyla kazim , trabajos basura
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9 comentarios
6 1 0 K 79 actualidad
musg0 #2 musg0
Sería cargo intermedio, porque si cualquier técnico deja de currar el trabajo no sale
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Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
Ahora que se pase por el ayuntamiento de mi pueblo
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neo1999 #5 neo1999
Pa que luego digan que la RBU no es posible.
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nereira #1 nereira
La apariencia de esfuerzo importa más que el resultado real
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#8 Toponotomalasuerte
#1 el presencialismo de la vieja España.
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EvilPreacher #3 EvilPreacher
Una parte importante de los trabajos no producen nada positivo.
Eso era ya cierto antes de la IA.
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capitan__nemo #9 capitan__nemo
Sí se dieron cuenta muchos, pero no dijeron nada porque ellos tampoco estaban haciendo mucho y tambien simulaban que trabajaban, no querian levantar la liebre. Es como en "La invasión de los ultracuerpos"  media
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#7 chocoleches *
No se lo cree ni ella, y viendo su curriculum me parece una farsante de cuidado. Según wikipedia, Astrofísica licenciada en Harvard, que se hizo famosa por aparecer en un programa de cocina y viajes.

Es decir, la farsa es que decir se pasó un año sin hacer nada sin que nadie se diera cuenta, esta señora no ha pisado una oficina en la vida.
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borteixo #6 borteixo
Laughs in funcionario.
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menéame