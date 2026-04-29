Leyla Kazim pasó un año en la oficina sin trabajar y nadie se dio cuenta

La escritora ha publicado un ensayo viral en Substack en el que ha detallado cómo interpretó sus tareas durante 12 meses en una oficina de Londres, sin que nadie se percatara de su dejación de funciones. “No trabajé absolutamente nada durante un año entero. El experimento no terminó porque alguien descubriera mi inactividad, sino porque finalmente me fui yo del trabajo”