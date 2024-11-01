edición general
La Leyenda Negra de los Imperios. "Va a caer un imperio occidental y no tiene sustituto. Va a ser sustituido por un gran hegemón oriental" | Elvira Roca

La Leyenda Negra de los Imperios. "Va a caer un imperio occidental y no tiene sustituto. Va a ser sustituido por un gran hegemón oriental" | Elvira Roca  

Esta es una charla con Elvira Roca sobre el declive del Imperio Occidental, los mitos históricos que aún nos definen y la necesidad de revisar los roles de género desde una mirada histórica. Con su estilo crítico y erudito, analiza la marginación masculina en la guerra, el papel real de las mujeres romanas y desmonta la visión tradicional de la Inquisición como tribunal cruel. Elvira Roca Barea es escritora, historiadora y ensayista española. Se dio a conocer con su exitoso libro Imperiofobia y leyenda negra, donde cuestiona los tópicos...

cocolisto #2 cocolisto
No tenía el gusto de conocer a ésta pava en cuestión pero parece que tiene cosas que decir y las dice muy bien, más allá de sus opiniones.
azathothruna #1 azathothruna
Y eso es malo para el resto del mundo por?
Forni #3 Forni
#1 Preguntando cosas que no ha dicho nadie a razón de?
Spirito #4 Spirito
La cuestión es engañosa porque, lo que pasa, es que desaparece el concepto imperio, por fin, y se establece un equilibrio entre potencias en colaboración, con respeto y admiración ante la diversidad.

O eso o nos vamos a la mierda. :popcorn:
ElBeaver #5 ElBeaver
Dudo que ocurra algo de eso. África es el continente con mayor potencial del planeta, incluso más que China, que en unas décadas enfrentará una crisis demográfica.
