La ley desmonta la justificación del Gobierno de Ayuso para destinar a Quirón el dinero de las residencias

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha encontrado todavía una respuesta coherente para justificar la transferencia de 61,5 millones de euros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) para pagar parte de la deuda adquirida con el Grupo Quirón. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, se limitaba a decir que era un dinero que servía para “mejorar la sanidad”. La Ley autonómica prevé estas transferencias de fondos no ejecutados solo en situaciones excepcionales.

| etiquetas: quirón , residencias públicas , ley autonómica
2 comentarios
pitercio #1 pitercio
Es que no has visto el ático tío, dúplex además, qué pedazo de ático, flipas.
ezbirro #2 ezbirro
¿Da para un hospital? ¿Cuántos médicos se pagan con eso? pero no, mejor el Montoro style.
