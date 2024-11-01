La ley lo aclara: si un hijo vive gratis en una casa de sus padres, Hacienda puede considerarlo una donación y exigir impuestos

Que un hijo viva en una vivienda propiedad de sus padres sin pagar alquiler es una situación habitual en muchas familias. Sin embargo, en determinados casos, esta cesión gratuita del uso del inmueble puede generar problemas con Hacienda. La Administración puede llegar a calificarla como una donación encubierta y exigir que tribute por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.