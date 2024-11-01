edición general
7 meneos
69 clics
La ley lo aclara: si un hijo vive gratis en una casa de sus padres, Hacienda puede considerarlo una donación y exigir impuestos

La ley lo aclara: si un hijo vive gratis en una casa de sus padres, Hacienda puede considerarlo una donación y exigir impuestos

Que un hijo viva en una vivienda propiedad de sus padres sin pagar alquiler es una situación habitual en muchas familias. Sin embargo, en determinados casos, esta cesión gratuita del uso del inmueble puede generar problemas con Hacienda. La Administración puede llegar a calificarla como una donación encubierta y exigir que tribute por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

| etiquetas: ley , hijo , gratis , casa , hacienda donación , impuestos
6 1 1 K 54 actualidad
13 comentarios
6 1 1 K 54 actualidad
Comentarios destacados:    
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
Sin entrar al articulo voy a arriesgarme a decir que un periodista ha decido montarse un articulo en base a sacarle punta a la legislacion llevandola al absurdo y para lo que no fue creada especificamente.
9 K 95
#9 trasparente
#7 Me lo creo, no va a ser la primera vez que Hacienda lleve la legislación al absurdo.
1 K 17
taSanás #13 taSanás *
#7 el’problema no es si se está aplicando o no, es si la ley permite ese absurdo… y estás en manos de que quiera o no aplicarlo el señor inspector en base a sus objetivos mensuales.. o que haya follado mal
0 K 8
janatxan #3 janatxan
Hay que ser hijo de puta para no actuar contra la lacra de la vivienda inaccesible e ir detras de aquellos a los que no les queda mas remedio que aguantar con sus padres...
3 K 37
#10 Troylanas
#3 Leyendo el titular se entiende que se refiere a una vivienda distinta de la habitual de los padres.
0 K 10
#1 poxemita
Deberían ir un paso más allá y a los padres que tengan a hijos mayores viviendo con ellos hacerles pagar IRPF por la "renta" que sus hijos deberían abonarles a precio de mercado.

Hay que recaudar para educación y sanidad.
1 K 22
#5 bizcobollo
Esto se acerca peligrosamente al concepto de pagar por respirar.
1 K 17
Rokadas98 #4 Rokadas98
Que todo sea por la natalidad en el país. :troll:
1 K 16
comadrejo #8 comadrejo
La ley aclara: Si el jefe del estado desvive un ciudadano conscientemente, con premeditación y alevosía no tendrá consecuencias legales. :troll:
0 K 11
yabumethod #2 yabumethod *
Espero que esto sea sensacionalismo porque sino vaya putada. Que permitir que un hijo viva en una segunda vivienda no es que sea cosa de ricos como para estar con estas cosas.
0 K 10
nemeame #11 nemeame
En vez de ocuparse de los problemas reales de la sociedad y hacer que la vivienda sea accesible nos vienen con estas mierdas para sangrar aún más a la sociedad como premio a su inutilidad
0 K 10
#6 Troll_hunter
Sería un error. No incentivar la conviviencia familiar repercute en mayor demanda lo que ayudaría a incrementar precios de la vivienda. De echo, se debería incentivar...
0 K 9
#12 pirat *
Tan rigurosos para unas cosas y tan laxos para otras.
Lo importante para la franquista administración burocrática española es que te sientas "vendido".
Por muy bien que lo quisieras hacer, nunca será suficiente...
0 K 9

menéame