“Les dije que se mantuvieran al margen”: Trump califica a la OTAN de “INÚTIL” [ENG]  

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que la OTAN le llamó para ofrecer ayuda con el estrecho de Ormuz, una vez que la “situación” ya había terminado. Irán declaró el viernes que el estrecho de Ormuz estaba “completamente abierto” a todos los buques comerciales después de que Israel y Líbano alcanzaran un acuerdo de alto el fuego. “Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitábamos ayuda”, publicó Trump en Truth Social.