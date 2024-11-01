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“Les dije que se mantuvieran al margen”: Trump califica a la OTAN de “INÚTIL” [ENG]

“Les dije que se mantuvieran al margen”: Trump califica a la OTAN de “INÚTIL” [ENG]  

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que la OTAN le llamó para ofrecer ayuda con el estrecho de Ormuz, una vez que la “situación” ya había terminado. Irán declaró el viernes que el estrecho de Ormuz estaba “completamente abierto” a todos los buques comerciales después de que Israel y Líbano alcanzaran un acuerdo de alto el fuego. “Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitábamos ayuda”, publicó Trump en Truth Social.

| etiquetas: otan , trump , inútil , ormuz , irán
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10 comentarios
6 0 0 K 71 actualidad
#4 Suleiman
La OTAN no, Mark Rutte... Que es su bufón. seguro que se ha arrodillado al decírselo.
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A.more #10 A.more
#4 no le habrá entendido bien. Tendría la boca llena
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#1 Grahml
He intentado mantener el titular fiel al griterío de Trump, pero las normas de Meneame no lo permiten xD xD  media
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#5 Pitchford
Vaya, ya no nos abandona entonces? :'(
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Pointman #7 Pointman
Estaban todos, los 32 miembros, en una llamada grupal. Y le dijeron que estaban impresionados con lo de Iran. Le dijeron que nunca habían visto una guerra como la de Trump en Iran. Hay quien dice que es la más grande de la historia. incluso más que la de Lincoln. Y entonces, los 87 miembros de la OTAN le dijeron: presidente Trump, déjenos participar en esa guerra. Nunca imaginamos que pudiera ser tan grande. Algunos incluso tenían lágrimas en los ojos. Y Trump les dijo que no, que, era su guerra y que ya no les necesitaba, Pep que les llamaría para la siguiente.
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BastardWolf #9 BastardWolf
#8 o el clasico "no me despides tu, me voy yo!!"
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BastardWolf #3 BastardWolf *
Vaya, 5 semanas sin llamarte, tu dando por culo porque no te apoyan, y ahora dices que te acaban de llamar pero que como eres un superado y un digno no los quieres pq no los necesitas
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daTO #8 daTO
#3 me suena a un "lo hemos dejado, pero he cortado yo"
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#2 Oliram
Almargen es un pueblo de Málaga
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#6 To_lo_loco
Pues dentro de unos años este sonrojo constante es el que viviremos aquí…

Afortunadamente los de Vox son unos putos vagos y la IDA en su majadería no supera a su maldad.
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menéame