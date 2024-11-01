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Leopardo de las nieves es rescatado tras aparecer en desierto de China

Leopardo de las nieves es rescatado tras aparecer en desierto de China  

Una hembra de leopardo de las nieves fue rescatada luego de aparecer en una zona desértica de la región de Xinjiang, al noroeste de China, un entorno inusual para esta especie que normalmente habita en zonas montañosas de gran altitud. el animal habría llegado al desierto tras perderse mientras perseguía a una presa, lo que explicaría su presencia fuera de su hábitat natural. El ejemplar fue localizado en el área de Turpan, donde autoridades, policías y trabajadores forestales implementaron... Vídeo: www.instagram.com/reel/DWM1EWFCP8p

| etiquetas: leopardo de las nieves , rescate , perdida , desierto , turpan , xinjiang
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7 comentarios
11 1 0 K 167 Mundoanimal
Manuel.G #3 Manuel.G
Ryoga murió y se reencarnó en un Leopardo de las nieves xD
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Raziel_2 #5 Raziel_2 *
Esto me recuerda a la historia de un oso pardo que nació con un defecto genético (albinisml) y su pelo era blanco...

Lo llevaron al norte de Canadá tres veces por error.

vm.tiktok.com/ZNRQ1gCDq/
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yocaminoapata #2 yocaminoapata
Pobrecito, lo que le costó llegar ahí y ahora van y lo deportan xD
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#4 Leclercia_adecarboxylata
La próxima semana:

Leopardo del desierto rescatado en estación de esquí.
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Furiano.46 #1 Furiano.46
El cambio climático los confunde como la noche a Dinio
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#7 tropezon
#1 Coño, es que ya no le dejan ni hacer turismo
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woody_alien #6 woody_alien
Iba camino del aeropuerto, le habían dicho que había mucho trabajo en EE.UU. y que era fácil la visa.
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