Leopardo de las nieves es rescatado tras aparecer en desierto de China  

Una hembra de leopardo de las nieves fue rescatada luego de aparecer en una zona desértica de la región de Xinjiang, al noroeste de China, un entorno inusual para esta especie que normalmente habita en zonas montañosas de gran altitud. el animal habría llegado al desierto tras perderse mientras perseguía a una presa, lo que explicaría su presencia fuera de su hábitat natural. El ejemplar fue localizado en el área de Turpan, donde autoridades, policías y trabajadores forestales implementaron... Vídeo: www.instagram.com/reel/DWM1EWFCP8p
Lo llevaron al norte de Canadá tres veces por error.
vm.tiktok.com/ZNRQ1gCDq/
Leopardo del desierto rescatado en estación de esquí.