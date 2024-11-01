Leire Díez dio un contrato «especial» de 180.000 euros en Correos a un bufete de la trama de la SEPI

edición general
Leire Díez aprovechó su cargo directivo en Correos para dar un contrato «especial» (sin publicidad ni libre concurrencia) valorado en 180.138,75 euros al despacho sevillano SDEP & Carrillo Abogados S.L.P., investigado por participar en una trama de corrupción con epicentro en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Las sedes de los abogados fueron registradas el pasado jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para recopilar documentos sobre contratos y subvenciones sospechosas. La batida de registros

Findeton #2 Findeton
Leire Díez, o "esa persona de la que usted me habla".
Mangione #6 Mangione
#2 Lo mismo, lo mismo... xD :peineta:
krogan #1 krogan
Bulo de los medios del antiguo régimen facha. Se ha explicado ya que Leire era una mindundi sin cargo ni nada en ningún sitio.

Necesitamos otro manifiesto de periodistas dignos defendiendo al gobierno de los bulos.
#3 dclunedo
¿SDEP? Saqueando Desde El Peugeot :troll: :troll:
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Aficionada... eso lo hace el PP todos los días y ni es noticia.
#5 Shoemaker
#4 El PP lo hace troceándolo en contratos de 14.999 para tratar de disimular. El PSOE va con la chorra fuera porque se creen impunes
