Leire Díez dio un contrato «especial» de 180.000 euros en Correos a un bufete de la trama de la SEPI

Leire Díez aprovechó su cargo directivo en Correos para dar un contrato «especial» (sin publicidad ni libre concurrencia) valorado en 180.138,75 euros al despacho sevillano SDEP & Carrillo Abogados S.L.P., investigado por participar en una trama de corrupción con epicentro en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Las sedes de los abogados fueron registradas el pasado jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para recopilar documentos sobre contratos y subvenciones sospechosas. La batida de registros