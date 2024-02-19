edición general
Lanzarote acoge por primera vez un curso sobre sacrificio de animales por el rito halal

Lanzarote acoge por primera vez un curso sobre sacrificio de animales por el rito halal

El Cabildo de Lanzarote ha puesto en marcha por primera vez un curso específico sobre el sacrificio de animales por el rito halal. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer una formación rigurosa, actualizada y ajustada a la normativa que regula este tipo de sacrificio, garantizando tanto el cumplimiento de los procedimientos religiosos como los estándares de bienestar animal y seguridad alimentaria. El presidente del Cabildo Oswaldo Betancort, destacó que el curso "refuerza nuestro compromiso con una isla inclusiva, respetuosa y cohesionada”.

29 comentarios
#6 aPedirAlMetro
#5 La Ley de Bienestar y Protección de los Animales en España prohíbe el sacrificio ritual de animales por motivos religiosos cuando se realiza sin aturdimiento previo

Sobre los toros que tienes que decir ?

Pregunto por mera curiosidad...

Sobre los toros que tienes que decir ?
Pregunto por mera curiosidad...
4 K 62
#8 Spermando
#6 "No te metas con mi religión favorita, ¿acaso no conoces la tauromaquia?"
Patética la izquierda de esta época.
2 K 11
#10 aPedirAlMetro
#8 Pero no me respondes...
Te podemos llamar "hipocrita" ya ? O prefieres "cinico" ? :roll:

"No te metas con mi religión favorita"
Soy ateo, calientaestufas
2 K 31
Alegremensajero #19 Alegremensajero
#6 La tauromaquia y los perros de caza no están incluidos en la ley de bienestar animal.
1 K 20
#22 aPedirAlMetro
#19 he preguntado que esta incluido y que no lo esta acaso ? intento medir su escala moral.

O te crees que el piltrafa este ha estudiado derecho ? xD
0 K 8
Alegremensajero #23 Alegremensajero
#22 Has dicho textualmente: "Sobre los toros que tienes que decir ? ". Y lo que se te puede decir es que están excluidos de la ley de bienestar animal. Si no te gusta la respuesta no hagas la pregunta.
1 K 17
#24 aPedirAlMetro
#23 gracias Sheldon.
La proxima vez proporcionare una explicacion con dibujos en colorines, para que la gente especial tambien pueda entender por donde van los tiros
No era mi intencion discriminarte
0 K 8
Alegremensajero #28 Alegremensajero
#24 El primero en usar un lenguaje bastante altanero y subido has sido tú. No te quejes ni por lo que te responden ni por cómo te lo hacen cuando tú has sido el primero en ir de sobrado.
1 K 17
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Y la ley de bienestar animal al carajo por una imposicion religiosa
6 K 47
operuco #3 operuco
#2 Que prisa para soltar tus prejuicios cuando no has leído ni la entradilla.
8 K 110
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#4 #3 Por mucho que ponga en la entradilla "estándares de bienestar animal", el degollar en vivo va en contra de la ley de bienestar animal.

Y si no hay sangrado en vivo no es Halal.
6 K 61
Flogisto #4 Flogisto *
#2 Ahí dice que se garantizan "los estándares de bienestar animal", entiendo que la ley debe ser el estándar.
1 K 20
jonolulu #9 jonolulu
#4 Cojones tiene que defiendas que los toros son cultura a la vez que dices esto
2 K 43
Flogisto #15 Flogisto
#9 Que sean o no cultura es una cuestión conceptual, lo relevante es que son tortura. Pero hay a quién le cuesta entender que la cultura puede ser tortura.
0 K 9
jonolulu #17 jonolulu
#15 Sin embargo no defiendes aquí que el rito halal es cultural
0 K 12
Flogisto #21 Flogisto
#17 Eso es cierto, hay muchas otras cosas aquí que tampoco hago, podríamos hacer un listado. Pero si tras ese comentario hay un interés genuino en saber si el rito halal entra dentro de la definición de cultura de Tylor; sí, sí que entra.
0 K 9
arturios #18 arturios *
#2 Eso, eso, putos moros, donde esté sacrificar un toro mediante tortura y espectáculo quítese esas cosas :troll:

O un gorrino en las matanzas de los pueblos, que también se las trae y se hace así por la misma razón, y no es religiosa. cc #11
0 K 11
#7 lordban
"garantizando tanto el cumplimiento de los procedimientos religiosos como los estándares de bienestar animal y seguridad alimentaria"

Esto es un oximoron. Lo que hacen es saltarse los estándares porque en la normativa hay una puerta trasera por motivos religiosos, eso no es cumplirlo.
2 K 40
CerdoJusticiero #13 CerdoJusticiero
#7 ¿Tienes algún enlace que demuestre lo que afirmas?
0 K 11
jonolulu #20 jonolulu
#16 "sin aturdimiento"

A ver si con negrita...
1 K 25
#26 lordban
#20 Envíale el entrecomillado a las distintas autoridades islámicas que tienen que aceptarlo, a ver si con negrita... xD
0 K 7
Meneador_Compulsivo #29 Meneador_Compulsivo *
#20 del enlace de #16 "En España la normativa vigente sigue permitiendo que estos sacrificios se hagan sin aturdimiento previo"
+ pacma.es/notas-de-prensa/el-partido-animalista-exige-la-prohibicion-de
0 K 20
janatxan #14 janatxan
Organicemos cursos de corte de jamón serrano en Arabia Saudí :troll:
1 K 23
alfre2 #25 alfre2
#14 ve a impartirlos! xD
0 K 12
Andreham #27 Andreham
#14

Primeros resultados de google buscando "cured ham serrano abudabi" (sic):

www.spinneys.com/en-ae/catalogue/el-pozo-serrano-ham-100g_31662/

www.lesgastronomes.ae/collections/for-non-muslims

www.maisonduffour.com/products/serrano-cured-ham-spain

www.shoplongino.ae/prodotti/meat/charcuterie-board

¿Tú crees que Juancarlitos no se infla a jamón del caro pagado por todos mientras se folla a niñas en Abu Dhabi? ¿O que los tipos que tienen suficiente dinero para comprar personas y países van a decir "ay no que mi religión no me deja comer esto"?
0 K 8
Supercinexin #11 Supercinexin
Información para fachas: "rito halal" es básicamente lo que se ha hecho toda la vida en todos los pueblos de España. En mi casa se han matado corderos, pollos y cerdos siguiendo el "rito halal".

Bastante mejor que los mataderos industriales.

De nada.
0 K 18
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
si hay mercado...pues es lo que toca
1 K 16
jonolulu #12 jonolulu
Cuando el racismo y la xenofobia se esconden en un falso animalismo
0 K 12

