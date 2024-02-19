Lanzarote acoge por primera vez un curso sobre sacrificio de animales por el rito halal

El Cabildo de Lanzarote ha puesto en marcha por primera vez un curso específico sobre el sacrificio de animales por el rito halal. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer una formación rigurosa, actualizada y ajustada a la normativa que regula este tipo de sacrificio, garantizando tanto el cumplimiento de los procedimientos religiosos como los estándares de bienestar animal y seguridad alimentaria. El presidente del Cabildo Oswaldo Betancort, destacó que el curso "refuerza nuestro compromiso con una isla inclusiva, respetuosa y cohesionada”.