Lanzarote acoge por primera vez un curso sobre sacrificio de animales por el rito halal

El Cabildo de Lanzarote ha puesto en marcha por primera vez un curso específico sobre el sacrificio de animales por el rito halal. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer una formación rigurosa, actualizada y ajustada a la normativa que regula este tipo de sacrificio, garantizando tanto el cumplimiento de los procedimientos religiosos como los estándares de bienestar animal y seguridad alimentaria. El presidente del Cabildo Oswaldo Betancort, destacó que el curso "refuerza nuestro compromiso con una isla inclusiva, respetuosa y cohesionada”.
| etiquetas: lanzarote , sacrificio , halal , bienestar animal , oswaldo betancort
Y si no hay sangrado en vivo no es Halal.
O un gorrino en las matanzas de los pueblos, que también se las trae y se hace así por la misma razón, y no es religiosa. cc #11
Esto es un oximoron. Lo que hacen es saltarse los estándares porque en la normativa hay una puerta trasera por motivos religiosos, eso no es cumplirlo.
Bastante mejor que los mataderos industriales.
