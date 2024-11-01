Lanzan una perra viva, pero en muy mal estado, desde un coche en marcha a un contenedor en el Segrià

La protectora Amigos Peludos Bajo Cinca ha denunciado públicamente que una perra de raza Yorkshire habría sido arrojada viva desde la ventana de una furgoneta al interior de un contenedor de basura en Seròs. Un vecino del municipio alertado por dos niñas rescató a la perra del contenedor y la trasladó rápidamente a la protectora para que recibiera atención veterinaria. El animal se encontraba en muy mal estado. Se trata de una perra de entre seis y siete años, extremadamente desnutrida, con un peso muy bajo y sin fuerzas para caminar, especi...