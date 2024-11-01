edición general
Lanzan una perra viva, pero en muy mal estado, desde un coche en marcha a un contenedor en el Segrià

La protectora Amigos Peludos Bajo Cinca ha denunciado públicamente que una perra de raza Yorkshire habría sido arrojada viva desde la ventana de una furgoneta al interior de un contenedor de basura en Seròs. Un vecino del municipio alertado por dos niñas rescató a la perra del contenedor y la trasladó rápidamente a la protectora para que recibiera atención veterinaria. El animal se encontraba en muy mal estado. Se trata de una perra de entre seis y siete años, extremadamente desnutrida, con un peso muy bajo y sin fuerzas para caminar, especi...

5 comentarios
anasmoon
Hijos de p***. Ojalá les hagan a ellos lo mismo cuando estén enfermos o viejos.

makinavaja
Cualquier insulto o calificativo para esos seres que han hecho esto es poco... Les deseo cordialmente un cancer de huesos, largo y doloroso...

Spirito
#3 Yo no llego a tanto... ahora bien, espero se investigue esa salvajada, se averigüe quienes son, y que el peso de la Justicia caiga sobre ellos.

Spirito
HdlgP.

Uff.

emachan
Pues hay que reconocer que tiene mérito esto del lanzamiento desde un vehículo en marcha, de un animal vivo que se estará moviendo, y acertar en el contenedor.

Naaaah. No llegaré a mi record. Ya sois demasiado pocos. Pero en su día yo superé los -5000 de karma.


