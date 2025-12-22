Lamine Yamal, principal objetivo de los mensajes de odio

Lamine Yamal volvió a ser el principal objetivo de esos ataques en lo referido al deporte, después de que el 11 de noviembre fuese desconvocado de la selección española por someterse a "un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis" sin que tuviese conocimiento de ello la Federación Española de Fútbol. Tras esto, abundaron los mensajes comparando al delantero barcelonista con animales.