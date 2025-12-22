edición general
8 meneos
25 clics
Lamine Yamal, principal objetivo de los mensajes de odio

Lamine Yamal, principal objetivo de los mensajes de odio

Lamine Yamal volvió a ser el principal objetivo de esos ataques en lo referido al deporte, después de que el 11 de noviembre fuese desconvocado de la selección española por someterse a "un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis" sin que tuviese conocimiento de ello la Federación Española de Fútbol. Tras esto, abundaron los mensajes comparando al delantero barcelonista con animales.

| etiquetas: odio , futbol , lamine yamal , barcelona
6 2 3 K 61 ocio
13 comentarios
6 2 3 K 61 ocio
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Nos tiran de los barrios en España los guiris que nos gentrifican y esos mismos fondos de inversión pagan campañas de odio contra africanos para eh mira ese pobre es el problema, en España, Porgugal, Grecia...

Por eso Vox es el que más apoya a Israel y sus fondos de inversión
3 K 58
Charles_Dexter_Ward #6 Charles_Dexter_Ward
#1 Lamine Yamal, Vinicius -> [#1 ] <- churras/merinas.
Yamal no es africano.
0 K 20
Find #10 Find
#1 En el barrio de Lamine Yamal no hay ni un solo guiri gentrificador, ni gente rebotada de esos barrios. En Rocafonda están los que ya vivían ahí y todos los inmigrantes que llegaron después
1 K 23
Charles_Dexter_Ward #13 Charles_Dexter_Ward *
#10 No le estropees su discurso en el 1er comentario. Quienes insultan a Vinicius, Yamal o Nico Willians son maleducados que los insultan precisamente PORQUE SON BUENOS. Nada que ver con gentrificacion, fondos buitre, Africa, Israel, Vox o demás pajas.
0 K 20
#5 XXguiriXX
Hay que ser tremendo despojo humano para meterse con un crío de 18.
1 K 23
#7 Tensk
#5 Depende de qué le estés criticando, porque a veces por lo visto un poquito tonto sí que parece ser, pero igual es que, por lo que parece, no ha tenido tampoco demasiadas buenas referencias en casa.
1 K 26
#2 Gordinflón
Odiar debería estar penado con cárcel
0 K 20
Tontolculo #4 Tontolculo
#2 acaso odias a quien odia? :troll:
2 K 27
HeilHynkel #9 HeilHynkel *
Cuando unos años este crío levante la copa de otro mundial, el Marca seguirá diciendo que tampoco vale, que eran todos del Barca, como en Sudáfrica. xD
0 K 18
azathothruna #8 azathothruna
Juega bien en su equipo, ES MIGRANTE LEGAL, y se meten con el.
Los colonizadores merecen una DOSIS REAL de humildad.
No, ni la "descolonizacion" ni las guerras mundiales fueron suficientes ni de lejos, al parecer
0 K 15
Vodker #11 Vodker
#8 si llamas migrante a un chaval que ha nacido en Esplugas de Llobregat... pues eso.
0 K 10
Tarod #3 Tarod
Mientras juegue bien en el mundial todo ok. Eso sí, como patine ya puede esconderse.
0 K 10
#12 encurtido
No hay ningún equipo de 1ª, y quizá de categorías profesionales, sin jugadores de otras razas especialmente negros. Más que un insulto racista, que lo es pero que no tiene sentido cuando lo suelta el del equipo contrario con 6 mulatos titulares, en algún momento el fútbol como deporte tendría que reflexionar por qué acumula tanto odio.

Es vomitivo ver cualquier partido de pueblo o categorías de niños, cuando hay otros muchos deportes donde una de las primeras prioridades es el respeto.

Por…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame