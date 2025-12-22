Lamine Yamal, principal objetivo de los mensajes de odio

Lamine Yamal volvió a ser el principal objetivo de esos ataques en lo referido al deporte, después de que el 11 de noviembre fuese desconvocado de la selección española por someterse a "un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis" sin que tuviese conocimiento de ello la Federación Española de Fútbol. Tras esto, abundaron los mensajes comparando al delantero barcelonista con animales.
| etiquetas: odio , futbol , lamine yamal , barcelona
Por eso Vox es el que más apoya a Israel y sus fondos de inversión
Yamal no es africano.
Los colonizadores merecen una DOSIS REAL de humildad.
No, ni la "descolonizacion" ni las guerras mundiales fueron suficientes ni de lejos, al parecer
Es vomitivo ver cualquier partido de pueblo o categorías de niños, cuando hay otros muchos deportes donde una de las primeras prioridades es el respeto.
