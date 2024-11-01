edición general
LaLiga tiene una nueva autorización judicial para identificar IPs de usuarios que ven fútbol pirata. Les pide 262€.

LaLiga desvela en su notificación la existencia de un nuevo auto judicial desconocido hasta ahora, que fue emitido por el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Córdoba el 17 de noviembre de 2025, autorizándole para que identifique a los "usuarios que, a través de la tecnología Ace Stream, han participado en la difusión y puesta a disposición ilícita de contenidos audiovisuales protegidos, vulnerando los derechos de propiedad intelectual de LaLiga". Dado que el fragmento publicado no lo especifica, se desconoce durante cuánto tiempo el juez...

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
IPs que pueden ser compartidas con CGNAT. Lo cual ya invalida la premisa. Que puto asco de Gobierno y puto asco de judicatura.

Dejad de ver la mierda del fútbol y haceros pajas como la gente de bien.
ayatolah #2 ayatolah
Una pregunta para los que saben del tema ¿la IP pública sirve para identificar INEQUÍVOCAMENTE e INDIVIDUALMENTE a quien está detrás de ella? Lo digo, más que nada porque la inmensa mayoría de la gente está detrás de una CGNAT, me parece a mi.

¿A parte de eso cómo se puede demostrar que de usarlo realmente, lo usas para ver fútbol y no cricket de "los Bengalas" en la India? ¿Acaso se puede demostrar lo que NO haces?

EDITO: #1 veo que ibas a lo mismo que yo mientras redactaba.
#5 capitan.meneito
#2 bajo una ip pública pueden estar varios equipos.
Como mucho, identificas al titular de esa linea asignada si la operadora te da el dato.
YoSoyTuPadre #8 YoSoyTuPadre
#1 #5 #2 No es exacto, para eso está la "War Room" para detectar y solicitar a los proveedores que trackeen ellos la conexión que les indiquen dentro de su red (cg-nat) y les pasen los datos de la persona que hace esa conexión, y en tiempo real, no hace falta ir a logs como indica #3, que también se podría llegado el caso, y todo bajo tutela judicial :palm:
cenutrios_unidos #10 cenutrios_unidos
#8 Vamos estado policial a tope para beneficio de estos hijos de puta. Al final el subnormal del CEO de Telegram va a tener razón.
YoSoyTuPadre #13 YoSoyTuPadre
#10 Si y no, si hay un juez y leyes ya no es estado policial, interviene la justicia. Precisamente se denomina "estado policial" cuando es la policía bajo órdenes del gobierno de turno, la que hace controles sin supervisión judicial o saltándose las leyes, lo cual no es el caso

Lo que habría que preguntarse es por qué hay estas leyes y como podemos cambiarlas


El de Telegram es un bocachanclas, habla de libertades y estados policiales viviendo en EAU, una país sin democracia que es…   » ver todo el comentario
#14 fingulod
#4 Abuso es tirar media internet porque alguien pueda ver futbol pirata (o lo que sea). Si se puede demostrar que eres tú, y se castiga con multa, no lo veo como un atentado contra las libertades.

Y mira que Tebas demás es complicado que me puedan caer peor, pero esta media está dentro de "lo normal"

#13 Cierto. Sobre Telegram... puede tener parte de razón en que algunas medidas pueden tener riesgos, pero sin saber qué medidas van a ser o cómo, es poner la tirita antes de la herida.

Y desde luego hablar eso desde EAU es de chiste.
Dene #17 Dene
#13 en todas las dictaduras, suele haber jueces y leyes.. el hecho de que haya jueces y leyes no define si hay o no democracia o si hay o no un estado "no policial"
sxentinel #15 sxentinel
#8 Sigues sin identificar inequívocamente al usuario del dispositivo en cuestión. Y buena suerte buscando quien está delante de la tele viendo el canal fútbol total a través de IPTV.
Ovlak #12 Ovlak
#1 No, no invalida la premisa. La premisa es que el auto judicial autoriza a La Liga a solicitar a las operadores los titulares de las líneas desde las que se realiza la conexión y obliga a las operadoras a dárselos. Y las operadoras sí tienen ese dato aunque estés detrás de un CG-NAT, igual que yo puedo saber qué equipo de una red local hizo determinada conexión aunque haya cientos detrás de la misma IP pública.

#2 La IP publica no sirve para identificar inequivocamente al que está detrás de ella a un tercero externo a la red. Pero sí sirve (junto horas y puertos de conexión) para que lo haga a quien la gestiona consultando los logs.
#18 Tensk
#2 CGNAT lo hace algún ISP, otros no. Eso de una "inmensa mayoría" me cuesta creerlo por no decir que va a ser que no.

Con CGNAT podrías identificar a una serie de titulares de línea que en un momento determinado compartiesen su misma ip.

En el funcionamiento normal, esto es, sin CGNAT, sí identificas inequívocamente a un titular de línea.

Lo que está harto complicado identificar es a la persona exacta, porque entonces ya tendrías que saber qué datos se pasan, si identificas la…   » ver todo el comentario
ombresaco #3 ombresaco
#1 Alguien me dijo que el CGNAT no es suficiente anonimizador, ya que legalmente se entregan los logs del CGNAT, así que la IP puede ser una simplificación.

Edito: Akl menos eso es lo que yo entiendo por este comentario: meneame.net/story/laliga-vuelve-denunciar-diestro-siniestro-ver-futbol
uyquefrio #7 uyquefrio
Ya ya, por eso van ofreciendo 50 pavazos... xD
Stieg #9 Stieg
Propiedad intelectual y fútbol en una misma frase.
#6 capitan.meneito
Laliga me come los webos.
javibaz #11 javibaz
Tendremos que empezar a subir contenido pirata desde las wifis de las tiendas de telefónica. :troll:
#16 Semar80
En España si no hay ánimo de lucro no hay multa ni pena de cárcel. Tenía entendido que era así no?
#4 DeDerechasYOle
Por suerte tenemos un Gobierno que nos defenderá de estos abusos
