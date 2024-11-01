LaLiga tiene una nueva autorización judicial para identificar IPs de usuarios que ven fútbol pirata. Les pide 262€.

LaLiga desvela en su notificación la existencia de un nuevo auto judicial desconocido hasta ahora, que fue emitido por el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Córdoba el 17 de noviembre de 2025, autorizándole para que identifique a los "usuarios que, a través de la tecnología Ace Stream, han participado en la difusión y puesta a disposición ilícita de contenidos audiovisuales protegidos, vulnerando los derechos de propiedad intelectual de LaLiga". Dado que el fragmento publicado no lo especifica, se desconoce durante cuánto tiempo el juez...