LaLiga tiene una nueva autorización judicial para identificar IPs de usuarios que ven fútbol pirata. Les pide 262€.

LaLiga desvela en su notificación la existencia de un nuevo auto judicial desconocido hasta ahora, que fue emitido por el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Córdoba el 17 de noviembre de 2025, autorizándole para que identifique a los "usuarios que, a través de la tecnología Ace Stream, han participado en la difusión y puesta a disposición ilícita de contenidos audiovisuales protegidos, vulnerando los derechos de propiedad intelectual de LaLiga". Dado que el fragmento publicado no lo especifica, se desconoce durante cuánto tiempo el juez...
| etiquetas: laliga , tebas , internet , juez , identificación , fútbol
Dejad de ver la mierda del fútbol y haceros pajas como la gente de bien.
¿A parte de eso cómo se puede demostrar que de usarlo realmente, lo usas para ver fútbol y no cricket de "los Bengalas" en la India? ¿Acaso se puede demostrar lo que NO haces?
EDITO: #1 veo que ibas a lo mismo que yo mientras redactaba.
Como mucho, identificas al titular de esa linea asignada si la operadora te da el dato.
Lo que habría que preguntarse es por qué hay estas leyes y como podemos cambiarlas
El de Telegram es un bocachanclas, habla de libertades y estados policiales viviendo en EAU, una país sin democracia que es… » ver todo el comentario
Y mira que Tebas demás es complicado que me puedan caer peor, pero esta media está dentro de "lo normal"
#13 Cierto. Sobre Telegram... puede tener parte de razón en que algunas medidas pueden tener riesgos, pero sin saber qué medidas van a ser o cómo, es poner la tirita antes de la herida.
Y desde luego hablar eso desde EAU es de chiste.
#2 La IP publica no sirve para identificar inequivocamente al que está detrás de ella a un tercero externo a la red. Pero sí sirve (junto horas y puertos de conexión) para que lo haga a quien la gestiona consultando los logs.
Con CGNAT podrías identificar a una serie de titulares de línea que en un momento determinado compartiesen su misma ip.
En el funcionamiento normal, esto es, sin CGNAT, sí identificas inequívocamente a un titular de línea.
Lo que está harto complicado identificar es a la persona exacta, porque entonces ya tendrías que saber qué datos se pasan, si identificas la… » ver todo el comentario
Edito: Akl menos eso es lo que yo entiendo por este comentario: meneame.net/story/laliga-vuelve-denunciar-diestro-siniestro-ver-futbol