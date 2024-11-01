edición general
Kohler ha creado una cámara con IA para el váter: analiza tu caca y promete cuidar tu salud por 600 dólares

A quién en su sano juicio se le ocurriría meter una cámara en el inodoro. Si además la cámara cuesta 600 dólares la cosa suena aún más descabellada. Es la última idea de Kohler y tiene más sentido de lo que parece. Monitorizando hasta la caca Los relojes y pulseras inteligentes han creado toda una cultura de monitorización de la salud. Es lo que hace unos años llamábamos el ‘Yo, cuantificado’, pero registrar los pasos era sólo el principio. Hoy cualquier wearable es capaz de registrar nuestras pulsaciones, el nivel de oxígeno en sangre y tambi

#6 rafeame
A más de uno le empezará a caer publicidad y spam de yogures y probióticos en el móvil.
Torrezzno #5 Torrezzno
Menuda mierda
#8 doppel
puedes hacer lo mismo con la cámara del móvil
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Os la dejo botando xD xD xD
Pacofrutos #11 Pacofrutos *
#1 El acabado con los extras sube un poco más de precio, pero no se puede negar que es desde luego una auténtica monería.  media
robustiano #10 robustiano
¿El Garçon del Pis 2.0? :-P
#2 cajadecartonmojada
Yo le añadiría una manopla robotizada con sensores táctiles para que también pueda comprobar su consistencia y maleabilidad.
Veelicus #3 Veelicus
#2 y ya si te limpia el inodoro no te cuento lo que pagaria por ella.
#4 sliana
O me das 600 dolares o te aruino la vida
#9 mam23
Segun teorías conspiranoicas, la rebelion de las maquinas empezó aqui.
nosomosnaiderl #7 nosomosnaiderl
El aparato se llama defequIA
