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'Kitchen', la hora de la verdad: la 'brigada política' del PP se sienta en el banquillo por intentar destruir pruebas de la 'caja b'

'Kitchen', la hora de la verdad: la 'brigada política' del PP se sienta en el banquillo por intentar destruir pruebas de la 'caja b'

El juicio por el caso Kitchen, es decir, la supuesta operación parapolicial urdida en el seno del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy, en 2013, para arrebatar al exterorero del PP Luis Bárcenas documentación sobre la caja b del partido, en el marco de la trama Gürtel que ya estaba judicializada, comienza este lunes 6 de abril con el protagonismo mermado, ya que al día siguiente, el martes, arranca el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos por la compra de mascarillas a una empresa de la trama Koldo

| etiquetas: kitchen , brigada política , pp , caja b
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Thornton #3 Thornton
Feijóo diciendo "eses es el antiguo PP, este es un PP nuevo" en 3, 2, 1...
5 K 81
#10 Zamarro
#3 Ese partido del que usted me habla ... :-)
1 K 27
Cuñado #14 Cuñado
#3 Y es cierto. Aquel PP estaba presidido por un gallego que lamía ojetes de banqueros, estaba obsesionado con destruir la sanidad pública, se subía a barcos de narcos y no podía decir dos frases sin equivocarse.

Este PP, sin embargo...
1 K 28
#2 luckyy
Por intentar, no; por destruirlas
3 K 53
ipanies #1 ipanies
Ilegalización del PP ya!!!
3 K 46
Rixx #4 Rixx
El banquillo de los acusados y el estrado de los afinadores :-D
3 K 46
Top_Banana #5 Top_Banana
13 años después de destruir las pruebas, les van a juzgar por ello.

Igualito que al fiscal.
3 K 36
elgranpilaf #7 elgranpilaf
Alguien apuesta algo que no va a pasar nada?
0 K 10
Lamantua #8 Lamantua
Acusados en el estrado, togados en el banquillo..? :troll:
0 K 9
Butters #12 Butters *
Tiene más papeletas de entrar en el trullo el ferretero que vendió el martillo con el que hicieron añicos el disco duro, que la panda de sinvergüenzas que estaba en la cúpula del partido. La Judicatura está corrupta hasta la médula
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Andreham #6 Andreham
Y cuando ganen las elecciones, porque las van a ganar, 4 años de gilipolleces y tonterías para ir desviando la atención como han aprendido de todos los malvados del planeta: Trump, Neitanpollas, Milei...
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#9 Poligrafo
#6 Exacto, la gente va a rapar pero como los mass mierda y las redes sociales contaran otra cosa ni se van a dar cuenta...
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#11 perica_we
13 años después
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Txikitos13 #13 Txikitos13
Cada uno formatea los discos duros como quiere xD
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menéame