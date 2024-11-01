'Kitchen', la hora de la verdad: la 'brigada política' del PP se sienta en el banquillo por intentar destruir pruebas de la 'caja b'

El juicio por el caso Kitchen, es decir, la supuesta operación parapolicial urdida en el seno del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy, en 2013, para arrebatar al exterorero del PP Luis Bárcenas documentación sobre la caja b del partido, en el marco de la trama Gürtel que ya estaba judicializada, comienza este lunes 6 de abril con el protagonismo mermado, ya que al día siguiente, el martes, arranca el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos por la compra de mascarillas a una empresa de la trama Koldo