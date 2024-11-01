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Lo que el kéfir realmente hace en tu cuerpo

Lo que el kéfir realmente hace en tu cuerpo

Video de la doctora Inés "la traumatóloga Geek" explicando lo que el kéfir realmente hace en el cuerpo, citando los estudios científicos existentes.

| etiquetas: kéfir , probiótico
6 2 1 K -6 ciencia
29 comentarios
6 2 1 K -6 ciencia
Comentarios destacados:      
Asimismov #1 Asimismov
29 minutos
:ffu: :ffu:
1 K 26
skaworld #2 skaworld
#1 Te lo resumo sin ver:

Comete un puto yogurt
5 K 67
Scarcha #29 Scarcha
#2 no has visto el vídeo, claramente ;)
Ya, ya sé que da pereza un vídeo tan largo y que la chica es un poco intensa... Pero creo que merece la pena.
0 K 7
josde #5 josde
#2 Un yogur natural o un bifidus natural hacen lo mismo y son mucho mas barato, se paga la novedad.
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Estoeslaostia #8 Estoeslaostia *
#5 No son más baratos.
El kefir, si te lo haces en casa (que es lo suyo) sale igual de caro que el litro de leche.
Y te haces un litro de kefir, que te da para cagar blando 15 días.
(Novedad el kefir?...)
6 K 57
skaworld #17 skaworld
#8 #9 Home un puto yogurt natural es bastante barato de dios eh.... Que no estamos hablando de caviar.

De todas maneras en cuanto a regulacion del transito y lo que viene siendo cagar... a mi al menos me funciona la avena, corriente y moliente sin nada

Un kilo q te dura la puta vida vale un pavo si llega, lo venden en cualquier super.

Te la preparas la noche anterior echando unos 75-100g de avena en un bol (5 cucharadas colmadas) y un chorrete de leche hasta cubrir, una cucharadita de…   » ver todo el comentario
3 K 46
#27 Banshee2x
#17 Tu nick siempre estará en mi memoria como el tio señor que me dio a conocer el "vapor de Cleveland", leerte hablar sobre transito instestinal cierra el circulo :hug:
1 K 23
josde #12 josde
#8 Un litro de leche y un yogur y salen 6 muy buenos y naturales, solo te cuesta los 0.80 de la leche y la primera vez un yogur.
1 K 24
Estoeslaostia #15 Estoeslaostia
#12 0.80 litro leche?....
en mi zona, la más barata está a 0.94.
(Si pruebas kefir casero y consigues mantener la ingesta un mínimo de 8 -9 días, se nota efectos muy beneficiosos)
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josde #16 josde
#15 Yo la he comprado semi desnatada la semana pasada en brik de un litro y medio a 1,14€
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#22 Cuchifrito
#8 Yo lo he hecho a temporadas, y es bastante coñazo estar cambiando y lavando cacharros a la larga, al final acabo siendo dejado y se me estropea y lo tiro.
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Pacman #23 Pacman
#22 no lo tires
lava bien el bicho, lo secas con papel de cocina y al congelador en una bolsa hermética.

Cuando te de otra vez por tomar, lo sacas un par de horas a que se descongele, lo pones en la leche y la primera tanda la tiras (estará muy ácida), a partir de la segunda está perfecto otra vez y así cada vez que te aburras.
1 K 14
Robus #9 Robus
#2 No, no, no... vale la pena verla!

En serio! me ha encantado la manera de hablar y de explicar las cosas!

Y no, el kefir no es un yogur y lo que hace es distinto... pero (ojo spoiler: lo que te venden en el super como kefir no tiene nada de kefir)

En serio, a mi que estos temas no me van he disfrutado con el vídeo por lo que cuenta y como lo cuenta.
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Arlekino #21 Arlekino
#9 uff! A mi se me hizo un ladrillo, su forma de hablar histriónica, y la mano derecha que no suelta la batuta… porque tenía curiosidad en el tema, si no, no hubiese pasado de los primeros tres minutos
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Huginn #6 Huginn
#2 Son cosas diferentes (y no tomo kéfir)
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#7 kreator
#6 leche fermentada, no es una gran diferencia...
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Robus #10 Robus
#7 sí, sí... mira el vídeo, que es muy divertido y te cuenta la diferencia (y aunque seas como yo y no te guste el kefir te va a gustar el vídeo).
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Huginn #13 Huginn
#7 Google es tu amigo
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The_Ignorator #25 The_Ignorator
#13 no, nunca.
Google es tu enemigo y hay que decirlo más
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#26 rubencho
#7 demasiado sencillo
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empe #28 empe
#2 Pues el resumen después de verlo es más bien lo contrario.
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Feindesland #3 Feindesland
#1 Por eso no veo vídeos.
;)
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The_Ignorator #4 The_Ignorator
Con esa miniatura y hablando de kéfir me esperaba otra cosa.
Ya no se puede uno hacer ilusiones, pero siempre quedara el fotochop
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GeneWilder #11 GeneWilder
#4 Es el reclamo.
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The_Ignorator #18 The_Ignorator *
#11 Si haces sonar el reclamo de pato, vendrán patos
Si como reclamo pones cara de muñeca hinchable o de haber descubierto el mundo ayer, pues....

Y sí, sé que la mayoría de youtubers ponen esa cara de oligofrénico sorprendido....pero yo veo esas caras y/o caricaturas exageradas hechas con IA y lo que pienso es "hecho por subnormales para subnormales"
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GeneWilder #19 GeneWilder
#18 Absolutely.
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UnoYDos #14 UnoYDos *
De primeras me choca un poco la presentación del video. Ataca a las afirmaciones pasadas por falta de evidencia, para luego lanzar un "podría" con lo de los huesos de las menopausicas. Luego continua con el mito de Irina Sakharova, que no se hasta que punto es cierto. Las referencias que encuentro son todas de paginas de fermentados, kefir, etc, pero ningun articulo de rigor. Y veo que no soy el unico al que le cuesta:…   » ver todo el comentario
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arturios #20 arturios
Lo único bueno del kefir es que tiene alcohol, pero demasiado poquito.
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cocolisto #24 cocolisto *
Olvídate de hacer mayonesa con huevo.Como queda con yogurt o kéfir nada.Mucho más duradera y te evitas contaminaciones.
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menéame