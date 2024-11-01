Disponibles las nuevas guías jurídicas editadas por CGT

Hace unas semanas recibimos estas nuevas guías de forma física en la sede confederal de CGT. Ahora las compartimos también en PDF en nuestra web, desde cual pueden ser consultadas y descargadas. Estos documentos son herramientas de autodefensa jurídica, herramientas para la acción sindical en los centros de trabajo. Desde CGT creemos que la formación y el conocimiento nos empoderan como trabajadores y trabajadoras, y también nos ayudan a organizar la respuesta sindical frente a los abusos patronales.