Karra Elejalde, actor: “No puede ser que cada película tenga que tener un chico con síndrome de Down, otro que es transexual...”

Karra Elejalde no deja a nadie indiferente. El actor y director vasco, conocido por participar en el reparto de ‘Ocho apellidos vascos’ (2014), ha roto filas con el cine actual al considerar que actualmente el guionista “se autocensura”. “A ver como lo digo sin cagarla. Estamos siendo más papistas que el Papa. No digo que me parezca mal, pero no puede ser que cada película tenga que tener un chico con síndrome de Down, uno que tiene un muñón, otra que habla ‘azí’ con la z, otro que es transexual.. porque tampoco es fiel reflejo de la sociedad