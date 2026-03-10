Karra Elejalde: "Cada película no puede tener un tullido, un transexual... no es fiel reflejo de la sociedad"

Y aparece el miedo de lo políticamente correcto. "A ver cómo lo digo sin cagarla, estamos siendo más papistas que el Papa". Karra Elejalde deja claro que "está bien que en todas las películas aparezca alguien de raza negra o de raza oriental o lo que sea". Sin embargo, cree que, "y no digo que me parezca mal", pero "no puede ser que cada película tenga que tener un chico con síndrome de Down, uno que tiene un muñón, otra que habla azí con la z, otro que es transexual... tampoco es fiel reflejo de la sociedad".