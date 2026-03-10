edición general
Karra Elejalde: "Cada película no puede tener un tullido, un transexual... no es fiel reflejo de la sociedad"

Y aparece el miedo de lo políticamente correcto. "A ver cómo lo digo sin cagarla, estamos siendo más papistas que el Papa". Karra Elejalde deja claro que "está bien que en todas las películas aparezca alguien de raza negra o de raza oriental o lo que sea". Sin embargo, cree que, "y no digo que me parezca mal", pero "no puede ser que cada película tenga que tener un chico con síndrome de Down, uno que tiene un muñón, otra que habla azí con la z, otro que es transexual... tampoco es fiel reflejo de la sociedad".

Pertinax #4 Pertinax
Elejalde es facha.
SVSRTZ #2 SVSRTZ
Conservadores y sus problemas imaginarios.
Ludovicio #1 Ludovicio
¿Un articulo de opinión de libertaddigital?
No se me ocurre algo más irrelevante
#5 JotaMcnulty
#1 Tú eres bastante más irrelevante que cualquier objeto. Por inútil que sea.
#3 surco
Si. Y si es de época, una reina de Inglaterra negra en el XVIII, un marques de Chorrapelada fluido y políamoroso, una caballero mediaval lesbiana, un obispo con capacidades especiales y un rey enano.
La fidelidad histórica ante todo
BastianBaltasarBux #6 BastianBaltasarBux
No es un reflejo de la sociedad de la que te rodeas tú, pedazo de capullo.
