Kamala Harris advierte que Estados Unidos está perdiendo influencia global debido a Trump [ENG]  

La exvicepresidenta Kamala Harris advierte que la guerra del presidente Trump con Irán, sus ataques a la OTAN y otras decisiones de política exterior están debilitando la posición de Estados Unidos en el mundo. En una intervención en la conferencia del National Action Network, Harris afirma: «Nos hemos vuelto más poco fiables bajo este hombre y estamos perdiendo influencia». También señala que hará falta «un trabajo serio» para reparar las relaciones.