Kamala Harris advierte que Estados Unidos está perdiendo influencia global debido a Trump [ENG]  

La exvicepresidenta Kamala Harris advierte que la guerra del presidente Trump con Irán, sus ataques a la OTAN y otras decisiones de política exterior están debilitando la posición de Estados Unidos en el mundo. En una intervención en la conferencia del National Action Network, Harris afirma: «Nos hemos vuelto más poco fiables bajo este hombre y estamos perdiendo influencia». También señala que hará falta «un trabajo serio» para reparar las relaciones.
| etiquetas: kamala , harris , trump , estados , unidos , influencia , trump
El imperio se ha comido el país. No les auguro más futuro que el de morir matando.
¡No le queda otro argumento!
No puede decir lo que ha hecho mal porque eso ataría demasiado su margen de maniobra si algún día llega a ser presidenta.