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Kamala Harris advierte que Estados Unidos está perdiendo influencia global debido a Trump [ENG]  

La exvicepresidenta Kamala Harris advierte que la guerra del presidente Trump con Irán, sus ataques a la OTAN y otras decisiones de política exterior están debilitando la posición de Estados Unidos en el mundo. En una intervención en la conferencia del National Action Network, Harris afirma: «Nos hemos vuelto más poco fiables bajo este hombre y estamos perdiendo influencia». También señala que hará falta «un trabajo serio» para reparar las relaciones.

| etiquetas: kamala , harris , trump , estados , unidos , influencia , trump
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13 comentarios
2 1 0 K 36 actualidad
Cuñado #3 Cuñado *
Tienen a un presidente fascista que amenaza su democracia e intenta provocar una guerra mundial y el principal problema para la oposición es que... ¿están perdiendo influencia global?

El imperio se ha comido el país. No les auguro más futuro que el de morir matando.
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BastardWolf #4 BastardWolf *
#3 están claras que las prioridades del uno y de la otra son muy parecidas, les diferenciará las formas pero en lo que respecta al resto del mundo para ellos somos sus inferiores
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Cuñado #5 Cuñado *
#4 Está claro que las principales diferencias están en el cómo, no en el qué. Pero Trump es incluso más peligroso para el resto de la humanidad y para ellos mismos que los demócratas. A los hechos me remito.
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#12 solojavi
#3 No puede declarar otra cosa porque ella hubiera obrado igual.
¡No le queda otro argumento!
No puede decir lo que ha hecho mal porque eso ataría demasiado su margen de maniobra si algún día llega a ser presidenta.
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Supercinexin #11 Supercinexin
Ésta era la mujer racializada, o sea progresista, o sea de izquierdas. Te tienes que reír. Creía que lo de meter a negras para parecer guays lo habíamos superado ya con Condoleeza Rice, pero nah.
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Noeschachi #1 Noeschachi
Estan relanzando a la tipa esta como presidenciable para rescatar a Trump del pozo de la impopularidad
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Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
#1 Esta que durante la campaña electoral prometió sonriendo que haría al ejército más letal que nunca. Otro mal bicho.
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#10 Suleiman
Ha salido de la cueva? Creo que ha tardado un poco....
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#6 hipernes
Si que influye, si, pero para mal
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MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#6 Igual que antes de Trump, la diferencia es que para Trump la vaselina de la diplomacia es desconocida.
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#2 unocualquierax
Esta va un poco atrasada.
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EternoViajero #7 EternoViajero
Me lo dice o me lo cuenta…
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#9 sliana
Tiene la misma pero se le ha caído la careta y ya no se le ve como un salvador, sino como el invasor que es, destructor de gobiernos, desestabilizador del mundo.
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menéame