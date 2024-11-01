edición general
7 meneos
17 clics

El Juzgado mantiene el desahucio de una familia con una mujer en silla de ruedas en Menorca

Colectivos ciudadanos mantienen la llamada a la población para que acuda a las ocho de la mañana de este viernes frente al número 155 de Fort de l'Eau.

| etiquetas: maó , desahucio , menorca , familia
6 1 1 K 54 actualidad
7 comentarios
6 1 1 K 54 actualidad
bigmat #3 bigmat
Datos de la propia noticia:
"El juzgado ya rechazó en su día el informe de vulnerabilidad económica de la familia"

"El contrato de alquiler expiró hace un año, pero el propietario accedió a dar doce meses de margen para hallar un alojamiento que respondiera a las especiales necesidades de la familia afectada."

No son considerados vulnerable (cosa que personalmente me importa poco aunque si lo fueran).
El propietario fue más que razonable dandoles 1 año extra de búsqueda de…   » ver todo el comentario
5 K 42
#5 Deperdidos
#3 Y a la señora que la jodan eh. Lo principal es que gane más dinerito el propietario.
0 K 10
ChatGPT #6 ChatGPT
#5 à la señora que le de una solución (si es que la merece) el estado, no un particular concreto.
0 K 11
ChatGPT #7 ChatGPT
#4 por ejemplo #5 seguro que ya está haciendo hueco
0 K 11
Andreham #1 Andreham
No lo entiendo, si dicen que a la gente vulnerable no las echan.
1 K 21
reivaj01 #2 reivaj01
#1 la realidad es más dura que los bulos
0 K 12
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Seguro que los que vayan a manifestarse los acogerán en alguna de sus casas, por qué son super empáticos y buenas personas.
0 K 7

menéame