edición general
15 meneos
35 clics
La Justicia condena a RTVE por emitir un bulo sobre Ayuso en el programa de Javier Ruiz

La Justicia condena a RTVE por emitir un bulo sobre Ayuso en el programa de Javier Ruiz

En concreto, la información vinculaba la concesión de una subvención al Colegio de abogados de Madrid con su papel como acusación en el juicio contra el fiscal general del Estado, una información que el programa se negó a rectificar por los cauces formales. En la Real Casa de Correos interpretaron que no se trataba de un error puntual, sino de una construcción informativa con carga política que arrojaba sospechas infundadas sobre la gestión de Ayuso.

| etiquetas: rtve , periodismo , ayuso , mañaneros , javier ruiz
13 2 1 K 140 actualidad
7 comentarios
13 2 1 K 140 actualidad
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
¿Se presentó como acusación particular el Colegio de Abogados de Madrid? Sí.
¿Recibió cuantiosas subvenciones por esas fechas el Colegio de Abogados de Madrid? Sí.

¿Hay relación? No se puede demostrar.

Como no se puede demostrar esa relación, si se dio por hecha, está bien puesta la condena.
Ojalá otros medios tuvieran que ser tan escrupulosos con las relaciones. Aunque si Telemadrid tuviera que emitir una rectificación íntegra en el mismo horario y con una relevancia equivalente a la pieza original, en el tema de Sánchez y las saunas de su suegro (por ejemplo), no podrían hacer otra cosa más que leer la rectificación varios meses.
10 K 118
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#2 Yo es que no entiendo porqué el PSOE o el propio Sánchez no ponen a un ejército de abogados a denunciar esas cosas.
La derecha denuncia por todo. Ya no es solo que tengan a jueces favorables o no, pero claro, si presentas 10 denuncias al día, alguna pasará.
0 K 13
Falk #7 Falk
#5 quizás pq los juzgados están atados y bien atados?
0 K 7
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Pocas condenas caen por estas cosas, porque entre la gente progresista está la costumbre de "El PP hace algo" ... "hay sobres"
0 K 13
Deviance #6 Deviance
#4 Algunos progresistas lo vemos de otro modo: "hay sobres?", el PP hace algo ..... :troll:
0 K 12
A.more #1 A.more
Nada nuevo en egpaña
0 K 10
#3 jaramero
Qué justicia? Será un juez cuya sentencia podrá ser revisada.

No es lo mismo que te toque un Peinado que uno sin peinar :troll:
0 K 7

menéame