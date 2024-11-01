La Justicia condena a RTVE por emitir un bulo sobre Ayuso en el programa de Javier Ruiz

En concreto, la información vinculaba la concesión de una subvención al Colegio de abogados de Madrid con su papel como acusación en el juicio contra el fiscal general del Estado, una información que el programa se negó a rectificar por los cauces formales. En la Real Casa de Correos interpretaron que no se trataba de un error puntual, sino de una construcción informativa con carga política que arrojaba sospechas infundadas sobre la gestión de Ayuso.
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¿Recibió cuantiosas subvenciones por esas fechas el Colegio de Abogados de Madrid? Sí.
¿Hay relación? No se puede demostrar.
Como no se puede demostrar esa relación, si se dio por hecha, está bien puesta la condena.
Ojalá otros medios tuvieran que ser tan escrupulosos con las relaciones. Aunque si Telemadrid tuviera que emitir una rectificación íntegra en el mismo horario y con una relevancia equivalente a la pieza original, en el tema de Sánchez y las saunas de su suegro (por ejemplo), no podrían hacer otra cosa más que leer la rectificación varios meses.
La derecha denuncia por todo. Ya no es solo que tengan a jueces favorables o no, pero claro, si presentas 10 denuncias al día, alguna pasará.
No es lo mismo que te toque un Peinado que uno sin peinar