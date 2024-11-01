La Justicia condena a RTVE por emitir un bulo sobre Ayuso en el programa de Javier Ruiz

En concreto, la información vinculaba la concesión de una subvención al Colegio de abogados de Madrid con su papel como acusación en el juicio contra el fiscal general del Estado, una información que el programa se negó a rectificar por los cauces formales. En la Real Casa de Correos interpretaron que no se trataba de un error puntual, sino de una construcción informativa con carga política que arrojaba sospechas infundadas sobre la gestión de Ayuso.