La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar 3 millones por el impago de mascarillas del hospital de Ifema

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a indemnizar más de 3 millones de euros a una empresa por el impago de facturas de un contrato para la obtención de mascarillas y trajes de protección para el hospital de Ifema durante la pandemia. Así consta en una sentencia en la que se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa Care Quality Service Health S.L. (CQS) contra el Sermas.