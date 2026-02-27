edición general
La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar 3 millones por el impago de mascarillas del hospital de Ifema

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a indemnizar más de 3 millones de euros a una empresa por el impago de facturas de un contrato para la obtención de mascarillas y trajes de protección para el hospital de Ifema durante la pandemia. Así consta en una sentencia en la que se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa Care Quality Service Health S.L. (CQS) contra el Sermas.

  1. #1 Grahml
    Bueno, más bien ha condenado a los madrileños a pagar 3 millones.
  2. #2 Emotivo
    Suena a arreglillo.
    Alguno se ha dejado merendar.
  3. karakol #3 karakol
    Los excelentes gestores no se deciden si dar prioridad a su incompetencia o a su corrupción, así que tiran p´alante con las dos a la vez.
  4. wata #4 wata
    Si tuvieran que pagarlo de su bolsillo se acababan estás prácticas en segundos.
  5. camvalf #5 camvalf
    Que olor a pufo, lo que no aclara es que si el pago a "otra empresa del grupo" fue por el mismo material o por otro distinto, pero me temo que han pagado dos veces los mismo por "algún fallo administrativo"
  7. #7 VFR
    #6 #0 Dupe y en portada
  8. Barney_77 #8 Barney_77
    #6 Pues nada....
