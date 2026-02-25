edición general
La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid abronca a la Administración autonómica por la "deficiente" manera de confeccionar y entregarle el expediente del contrato

comentarios
Nos van a costar un ojo de la cara las mascarillas.
"Abronca"?!?!?!?!?! Yo pensaba que los tribunales condenaban, inhabilitaban sentencianan... Pero abroncar?!?!?! Amos, no me jodas!!!
Ojalá lo pagara el gobierno de Ayuso, pero es el dinero de todos.
Esto debería cambiar.
Nos salieron más carillas 8-D
