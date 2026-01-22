La Justicia anula la decisión por la que el Ayuntamiento de Cádiz retiró el título de hijo predilecto a José María Pemán

Tras varios años de pleito, los nietos de Pemán, han ganado la batalla judicial contra dicha resolución y han recuperado para su abuelo la distinción que le fue concedida, entre otros méritos, por haber sido el primer Secretario municipal. Pemán podrá recuperar los bustos, las placas, el nombre de las calles y el teatro que le negaron por fascista, por franquista y por defensor de la llamada «cruzada nacional». En una sentencia pionera, que sienta un importante precedente en la materia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.