La Justicia anula la decisión por la que el Ayuntamiento de Cádiz retiró el título de hijo predilecto a José María Pemán

Tras varios años de pleito, los nietos de Pemán, han ganado la batalla judicial contra dicha resolución y han recuperado para su abuelo la distinción que le fue concedida, entre otros méritos, por haber sido el primer Secretario municipal. Pemán podrá recuperar los bustos, las placas, el nombre de las calles y el teatro que le negaron por fascista, por franquista y por defensor de la llamada «cruzada nacional». En una sentencia pionera, que sienta un importante precedente en la materia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

jacm #3 jacm
Este artículo es una apología del fascismo por parte del pseudomedio El Debate
El que quiera saber la verdad sobre la infame figura de Pemán le aconsejo que lea 'Arquitectos del terror' de Paul Preston, publicado en Editorial Debate. Es un estudio bastante riguroso sobre los fascistas que colaboraron con el golpe de Estado fascista y los asesinatos de la Guerra civil.
Aprovecho para añadir un lamento: Vaya asco con medios como El Debate
13 K 156
#5 soberao
#3 No he encontrado otro medio, pero aquí el culpable es el Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía. Supongo que podrán recurrir pero si es el ayuntamiento de Cádiz quién tiene que hacerlo dejarán la cosa como está y devolverán las calles y los reconocimientos sin más.
1 K 18
#9 soberao
#3 Le dedica el cuarto capítulo del libro a José María Pemán: El cuarto capítulo, “El poeta”, tiene como protagonista a José María Pemán, uno de los principales propagandistas de las bondades de la dictadura del general Primo de Rivera. Se erigió en orador público oficial de los generales sublevados. Tras la derrota del nazismo, “se transformó en la cara moderada del régimen franquista. Reescribió con diligencia su pasado radical y fue honrado por el rey Juan Carlos, I”. La deconstrucción de

…   » ver todo el comentario
3 K 33
Mountains #1 Mountains
Una victoria mas del fascismo.
9 K 122
kumo #4 kumo
#1 Una victoria más de la razón y una derrota para el fanatismo revisionista.

No en vano, el TSJA ha destacado que Pemán fue condecorado para la eternidad no por su papel político, o sus afinidades ideológicas, ni si quiera por su proyección pública una vez se produce el golpe de Estado de 1936, sino sencillamente por su obra literaria, su producción intelectual y su condición de gaditano ilustre.

El propio acuerdo de concesión subrayaba sus méritos como poeta y pensador, así como sus cualidades personales, sin referencia alguna a la Guerra Civil o al régimen franquista. «Por tanto» —razona la Sala—, «no se explica por qué el mantenimiento de ese honor supondría hoy una exaltación prohibida por la Ley 52/2007».
9 K -2
#7 z1018
#4 ¿sabes lo que es la separación de poderes?.

Las decisiones políticas no son revisables por los tribunales por eso no puedes llevar a un tribunal que un gobierno de la administración que sea decida construir una carretera en un lugar cuando la lógica y el sentido común dicen que es necesario hacerlo en otro lugar antes, eso no te lo admiten porque es una decisión política.
4 K 52
kumo #15 kumo
#7 Creo que no sabes lo que es la separación de poderes. Y creo que no sabes que se puede llevar a una administración a los tribunales (competentes en la materia) por sus actuaciones (que deben ajustarse a la ley) por muy políticas que sean. Precisamente para eso sirve la separación de poderes, para que pueda haber un control entre los mismos. Si no, estaríamos a merced de cualquier decisión que un político tomase.
2 K 30
Mountains #8 Mountains *
#4 Mira que llamar al Fascismo razón... :-D

Se puede llamar imposición, coacción, pero no razón, los fascistas no tienen la razón, y precisamente por eso la imponen a la fuerza.


Viva la muerte, muera la inteligencia! ya tu sabes..
1 K 31
kumo #13 kumo
#8 Has leído la frase en una galletita de la fortuna? Porque no la citas ni bien siquiera. Tu sueltas la tontería karmawhore de turno y esperas que cuele a ver si te caen puntos falsos de Internet, no?

Anda, haztelo mirar. Y no des la brasa.
3 K 22
Mountains #18 Mountains
#13 Vete a imponer cosas otro

Fascista de m*erda
2 K 1
kumo #20 kumo
#18 Ya te has escaldado? Ay! Pobre criatura...
1 K 19
Mountains #21 Mountains *
#20 Eso tu, sigue negativizando..a ese ritmo sigue.. que te vas a escaldar. xD
0 K 20
jonolulu #14 jonolulu *
#4 Pues precismente Pemán fue un literato francamente mediocre, ya sin entrar en el desarrollo curricular de la escuela franquista, contraria a la razón
2 K 42
kumo #16 kumo *
#14 Puede, ni te lo discuto, pero no es eso de lo que estamos hablando (ni lo que se ha valorado por una parte u otra).
1 K 19
sotillo #12 sotillo
#1 Y sus tribunales
0 K 11
tetepepe #2 tetepepe
Si la fachusma llegara a gomerdar, estoy viendo al puto Franco en Cuelgamuros otra vez.
4 K 52
#6 guillersk
#2 ¿ Y eso te afecta en que......?
1 K 18
tetepepe #11 tetepepe
#6 En que no quiero a un puto genocida enterrado con honores.
2 K 29
xyria #10 xyria
Recurso en casación, luego, si es necesario, al Supremo y si allí los franquistas se empecinan, que se empecinarán, al constitucional.
2 K 32
millanin #19 millanin
#10 por desgracia gran parte de la judicatura ha entrado por opusición y a la derechuza no le gusta que se cuestione a uno de sus escasos referentes culturales.
2 K 29
millanin #17 millanin
Mal escritor y peor persona.
0 K 7

