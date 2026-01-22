La Justicia anula la decisión por la que el Ayuntamiento de Cádiz retiró el título de hijo predilecto a José María Pemán

Tras varios años de pleito, los nietos de Pemán, han ganado la batalla judicial contra dicha resolución y han recuperado para su abuelo la distinción que le fue concedida, entre otros méritos, por haber sido el primer Secretario municipal. Pemán podrá recuperar los bustos, las placas, el nombre de las calles y el teatro que le negaron por fascista, por franquista y por defensor de la llamada «cruzada nacional». En una sentencia pionera, que sienta un importante precedente en la materia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El que quiera saber la verdad sobre la infame figura de Pemán le aconsejo que lea 'Arquitectos del terror' de Paul Preston, publicado en Editorial Debate. Es un estudio bastante riguroso sobre los fascistas que colaboraron con el golpe de Estado fascista y los asesinatos de la Guerra civil.
Aprovecho para añadir un lamento: Vaya asco con medios como El Debate
No en vano, el TSJA ha destacado que Pemán fue condecorado para la eternidad no por su papel político, o sus afinidades ideológicas, ni si quiera por su proyección pública una vez se produce el golpe de Estado de 1936, sino sencillamente por su obra literaria, su producción intelectual y su condición de gaditano ilustre.
El propio acuerdo de concesión subrayaba sus méritos como poeta y pensador, así como sus cualidades personales, sin referencia alguna a la Guerra Civil o al régimen franquista. «Por tanto» —razona la Sala—, «no se explica por qué el mantenimiento de ese honor supondría hoy una exaltación prohibida por la Ley 52/2007».
Las decisiones políticas no son revisables por los tribunales por eso no puedes llevar a un tribunal que un gobierno de la administración que sea decida construir una carretera en un lugar cuando la lógica y el sentido común dicen que es necesario hacerlo en otro lugar antes, eso no te lo admiten porque es una decisión política.
Se puede llamar imposición, coacción, pero no razón, los fascistas no tienen la razón, y precisamente por eso la imponen a la fuerza.
