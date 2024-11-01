edición general
Juristas firman un manifiesto por el blindaje constitucional de las pensiones

Juristas firman un manifiesto por el blindaje constitucional de las pensiones

El manifiesto exige una reforma de la Constitución que prohíba la privatización de las pensiones y la pérdida de poder adquisitivo, elevando la protección de las pensiones al rango de un derecho fundamental. La plataforma ya ha anunciado en el acto que van a seguir recogiendo firmas de este sector. Entre los firmantes se encuentran juristas de prestigio, como la magistrada Manuela Carmena, el exjuez Baltasar Garzón, los magistrados Ximo Bosch e Ignacio González Vega, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, el exfiscal Anticorrupción Car

Findeton #2 Findeton
¿Y quién lo paga?
ehizabai #3 ehizabai
#2 Toda la razón. Hemos de volver a los gloriosos tiempos cuando los ricos no pagaban impuestos, ni había leyes para ellos. El laisez-faire ese.
Claro que la edad media no tiene muy buena fama... Pero qué tiempos para los ricos y emprendedores.
bronco1890 #4 bronco1890
#2 Los malvados ricos
#5 encurtido
#4 Esos que ganan unos inmerecidos y seguramente ilícitos a partir de 1.800€ mensuales.
Andreham #7 Andreham
#5 A lo mejor porque no queremos cobrar a los amos de Findeton tenemos que sacar el dinero de otro lado.
#6 poseso
#2 Nuestros impuestos, y muy bien pagado. Si no quieres pagar pensiones ni recibirla cuando te toque vete a vivir a otro pais.
4 K 58
bronco1890 #8 bronco1890
#6 No, lo pagan las cotizaciones sociales de los trabajadores y las empresas.
El problema es que el sistema ya es deficitario, así que en realidad una parte lo pagan las generaciones futuras vía amortización e intereses de la deuda.
ur_quan_master #10 ur_quan_master
#8 el gasto militar no genera deuda, por poner un ejemplo.
bronco1890 #12 bronco1890 *
#10 En mucha menor medida, el gasto en defensa es de unos 24k millones este año, que es el gasto en pensiones en menos de dos meses.
Aunque también habría que recortarlo, por supuesto.
#13 poseso
#8 ¿y las cotizaciones sociales no son impuestos? Las empresas pueden operar porque hay una sociedad estable y con recursos e infraestructuras, que también las pagan nuestros impuestos. Y si no quieren pagar impuestos que se vayan a operar a otro pais también, junto con los que ven mal pagar impuestos, y así se dan por culo los unos a los otros hasta hacer un círculo.
Eibi6 #34 Eibi6
#8 a medio plazo tendrá que ser una mezcla de ambas cosas o será inviable
#11 endy
#2 la expoliada clase media, por supuesto
Tito_Keith #14 Tito_Keith *
#2 los ricos que se aprovechan más que nadie de el dinero de todos. Si tienes una empresa necesitas carreteras buenas y seguridad para que tus productos lleguen donde tienen que llegar. Puertos y aeropuertos internacionales que son públicos
Seguridad en las calles para que no te secuestren porque eres rico o te roben la mercancía
seguridad que se crea con escudos sociales y eliminando la desigualdad con políticas estatales
así mucha gente tiene dineros para gastarse en las empresas de los…   » ver todo el comentario
Findeton #15 Findeton
#14 Lo sucio son los impuestos, que son un tipo de robo.
Tito_Keith #18 Tito_Keith
#15 si no fuera por los impuestos tu no habrías estudiado esas teorías tan bonitas que nos cuentas
y si tu familia tiene tanta pasta que te hubiera podido pagar TODO desde cero (educación, seguridad, sanidad...), no estarías haciendo el liberal por los foros
Findeton #20 Findeton
#18 Lo dices como si el dinero del estado viniese del cielo. El estado te devuelve mucho menos de lo que te roba en impuestos.
Tito_Keith #21 Tito_Keith
#20 ¿queremos hacer una comparativa de lo que dan los gobiernos que cobran más impuestos y los que dan los que cobran menos? De los paraísos fiscales a Noruega... ¿todos en Andorra?
De verdad, lo que hay que oir
Findeton #22 Findeton *
#21 No sé lo que quieres decir, por mí compara lo que te de la gana. La realidad es que en Andorra los impuestos son mucho más bajos y sin embargo tienen carreteras muy bien mantenidas, sanidad etc.

En España de hecho podrías eliminar a todos los funcionarios y trabajadores estatales y aun así te quedaría la mitad del gasto estatal, que va a pensiones y otros "derechos". Porque claro, la pensión es de reparto y no de capitalización.
Tito_Keith #23 Tito_Keith
#22 Andorra hay 90.000 habitantes. Es un barrio.
Eliminar los trabajadores estatales... y toda la administración de un país, desde hacerse un DNI hasta censarse se la dejamos a una empresa privada que paga quién? si el estado no existe. ¿Cómo te cobran? ¿quién hace el dinero? ¿otra empresa privada? de verdad, qué poco habéis viajado algunos. Vete una temporada a un país del segundo mundo con el estado infragestionado y haz un trámite de lo que sea, montar una empresa o compulsar una copia de un documento y me lo cuentas. De esa Financiación también se benefician las empresas, de que el estado funcione y no tengas que ir a soborno vivo cada vez que quieres mover un papel.
Findeton #24 Findeton *
#23 Y Andorra no tiene ningún portaaviones. Ventajas de ser un estado con sólo 90k habitantes, no tienen lo que ni necesitan ni pueden pagar. Y los sobornos tienen mucho más sentido cuando el estado es grande porque sólo tienes que sobornar al funcionario/político de arriba que controla a 50 millones de personas, que cuando sólo controla a 90k.

Sobre el DNI y el censo... ¿para qué exactamente los necesitamos? Y el dinero es un invento privado que no tiene por qué hacer el estado.

País (concepto cultural) y estado (organización mafiosa) son cosas diferentes. Alemania era un país con muchos estados diferentes en la Alemania de Goethe. Igual con la Italia de Da Vinci. No hay ningún problema con ROMPER Ejpaña en 10mil Andorras.
Tito_Keith #25 Tito_Keith
#24 Me encanta! es obvio que no has salido del pueblo. Y por lo que veo tampoco vas a salir porque tienes un conocimiento de la economía que es pura ciencia ficción. Como dicen por ahí, tienes menos calle que Venecia. Lo peor es que te crees lo que dicen Mileis y demás y cuando gobiernen tú vas a ser el primero, junto a muchos millones, que se va a comer un mojón.
En la Alemania de Goethe y en la Italia de Da Vinci el 99'9% de la población estaba en la edad de piedra. ¿O te piensas que los hospitales de los que disfrutas son producto de la iniciativa privada?
Findeton #26 Findeton
#25 Pues Andorra es un estado pequeño y no está en la edad de piedra.
Tito_Keith #27 Tito_Keith
#26 ¿porque se beneficia de las rentas de otros países van a ingresar allí para evadir impuestos?
Findeton #28 Findeton *
#27 ¿Rentas de otros países? No, son rentas de ciudadanos que residen en Andorra.

¿O es que estás defendiendo la esclavitud, que si eres español entonces como si fueras una vaca lechera perteneces al estado español? ¿Es que defiendes la servidumbre feudal o qué?
Tito_Keith #29 Tito_Keith *
#28 "Andorra es un estado soberano e independiente, pero por razones históricas y geográficas, delega algunas competencias clave en defensa y representación exterior en sus países vecinos, España y Francia. Esta estructura se formalizó con el
Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación de 1993"
Si no fuera por otros países Andorra sería una aldea de pastores
a cambio los políticos de esos países van a Andorra a evadir impuestos
Eso de la servidumbre feudal lo defiendes tu, la única forma de no estar en un régimen feudal es con un estado fuerte mantenido con el dinero de todos: IMPUESTOS
Findeton #31 Findeton
#29 Pues igual que pasa con el resto del mundo. Es el mundo de las relaciones internacionales, que por cierto, es anárquico.
Tito_Keith #32 Tito_Keith
#31 Entonces esas relaciones que permiten a Andorra tener representación internacional y defensa... también lo tienen que hacer empresas privadas? ¿Los ejércitos deben ser privados? porque son empleados públicos. ¿O esos sí te gustan?
Findeton #35 Findeton
#32 Yo no he dicho que Andorra sea perfecta, sino un lugar con MÁS libertad (comparativamente) que España. Otro lugar con más libertad, en algunos aspectos, es Próspera en Honduras.
Tito_Keith #36 Tito_Keith *
#35 No sé si te has dado cuenta de que si todo fuera un paraíso fiscal no se podrían aprovechar de las rentas de países que no lo son, no tendrían industria ni producirían nada y serían inviables o volveríamos a un estado nómada de jipis haciéndose su propia ropa.
bueno, un placer comprobar el rigor de tus argumentos. Me voy a comer, que tengas buen domingo
edit:Libertad, dice el tío... jijiji
Findeton #37 Findeton
#36 Si todo fuera un paraíso fiscal, todo el mundo sería mucho más rico. Los impuestos son un yugo en el pescuezo a los salarios.
#17 Marisadoro
#2 Figaredo
Findeton #19 Findeton
#17 Joer pues la cuenta le va a salir bien abultada xD
#1 tierramar *
El Regimen del 78, el PPSOE ya se la ha arreglado para asegurar el gasto en armas en años venideros, gobierne quien gobierne. www.meneame.net/m/actualidad/79-programas-armas-aprobados-gobierno-has
#9 tierramar *
Los trabajadores ya lo han pagado durante su vida laboral: lo que no podemos permitir es que la castuza nos robe lo que hemos sudado y pagado!
Rajoy vació la hucha de las pensiones para el rescate bancario bilbaohiria.com/actualidad/rajoy-vacio-la-hucha-de-las-pensiones-para-
#16 El_dinero_no_es_de_nadie *
#9 Los trabajadores no lo han pagado durante su vida laboral ya que sus cotizaciones no se guardan para pagar la pensión.

Sus cotizaciones dan derecho al cobro de una pensión.
Y no existe ninguna hucha de pensiones, lo que existe es un fondo de reserva para cuando las cotizaciones son inferiores a lo que hay que pagar en pensiones.

Y es para lo que se utilizó el fondo de reserva, para poder pagar las pagas extras sin tener que pedir préstamos.
#30 Emotivo
De la mano de PP y VOX hay quien se están frotando las manos para hincarles el diente.
#33 Emotivo
El dinero de la reserva lo utilizo el PP para pagar el fomento de la creación de empleo y dejo tieso el fondo.
Todo un despropósito.
¡Atentos!.
