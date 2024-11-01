Juristas firman un manifiesto por el blindaje constitucional de las pensiones

El manifiesto exige una reforma de la Constitución que prohíba la privatización de las pensiones y la pérdida de poder adquisitivo, elevando la protección de las pensiones al rango de un derecho fundamental. La plataforma ya ha anunciado en el acto que van a seguir recogiendo firmas de este sector. Entre los firmantes se encuentran juristas de prestigio, como la magistrada Manuela Carmena, el exjuez Baltasar Garzón, los magistrados Ximo Bosch e Ignacio González Vega, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, el exfiscal Anticorrupción Car
Claro que la edad media no tiene muy buena fama... Pero qué tiempos para los ricos y emprendedores.
El problema es que el sistema ya es deficitario, así que en realidad una parte lo pagan las generaciones futuras vía amortización e intereses de la deuda.
Aunque también habría que recortarlo, por supuesto.
Seguridad en las calles para que no te secuestren porque eres rico o te roben la mercancía
seguridad que se crea con escudos sociales y eliminando la desigualdad con políticas estatales
así mucha gente tiene dineros para gastarse en las empresas de los… » ver todo el comentario
y si tu familia tiene tanta pasta que te hubiera podido pagar TODO desde cero (educación, seguridad, sanidad...), no estarías haciendo el liberal por los foros
En España de hecho podrías eliminar a todos los funcionarios y trabajadores estatales y aun así te quedaría la mitad del gasto estatal, que va a pensiones y otros "derechos". Porque claro, la pensión es de reparto y no de capitalización.
Eliminar los trabajadores estatales... y toda la administración de un país, desde hacerse un DNI hasta censarse se la dejamos a una empresa privada que paga quién? si el estado no existe. ¿Cómo te cobran? ¿quién hace el dinero? ¿otra empresa privada? de verdad, qué poco habéis viajado algunos. Vete una temporada a un país del segundo mundo con el estado infragestionado y haz un trámite de lo que sea, montar una empresa o compulsar una copia de un documento y me lo cuentas. De esa Financiación también se benefician las empresas, de que el estado funcione y no tengas que ir a soborno vivo cada vez que quieres mover un papel.
Sobre el DNI y el censo... ¿para qué exactamente los necesitamos? Y el dinero es un invento privado que no tiene por qué hacer el estado.
País (concepto cultural) y estado (organización mafiosa) son cosas diferentes. Alemania era un país con muchos estados diferentes en la Alemania de Goethe. Igual con la Italia de Da Vinci. No hay ningún problema con ROMPER Ejpaña en 10mil Andorras.
En la Alemania de Goethe y en la Italia de Da Vinci el 99'9% de la población estaba en la edad de piedra. ¿O te piensas que los hospitales de los que disfrutas son producto de la iniciativa privada?
¿O es que estás defendiendo la esclavitud, que si eres español entonces como si fueras una vaca lechera perteneces al estado español? ¿Es que defiendes la servidumbre feudal o qué?
Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación de 1993"
Si no fuera por otros países Andorra sería una aldea de pastores
a cambio los políticos de esos países van a Andorra a evadir impuestos
Eso de la servidumbre feudal lo defiendes tu, la única forma de no estar en un régimen feudal es con un estado fuerte mantenido con el dinero de todos: IMPUESTOS
Rajoy vació la hucha de las pensiones para el rescate bancario bilbaohiria.com/actualidad/rajoy-vacio-la-hucha-de-las-pensiones-para-
Sus cotizaciones dan derecho al cobro de una pensión.
Y no existe ninguna hucha de pensiones, lo que existe es un fondo de reserva para cuando las cotizaciones son inferiores a lo que hay que pagar en pensiones.
Y es para lo que se utilizó el fondo de reserva, para poder pagar las pagas extras sin tener que pedir préstamos.
¡Atentos!.